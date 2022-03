Castilla-La Mancha reivindica los ríos que “vertebran” la región frente a un trasvase que “rompe”

Castilla-La Mancha ha celebrado en La Roda (Albacete) su acto institucional con motivo del Día Mundial del Agua, un evento que ha servido para que los representantes de los distintos estamentos de la región hayan defendido los recursos hídricos de la Comunidad Autónoma frente a infraestructuras que, como el trasvase Tajo-Segura, sirven para “romper” y no para unir. Además, en este acto se ha reconocido la labor en la defensa y el buen uso del agua del Centro de Interpretación del Agua de Albacete, la empresa Mahou y la fundación Global Nature.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comenzado su intervención apuntando que, mientras que es difícil encontrar algo que vertebre más a Castilla-La Mancha que el agua, el trasvase Tajo-Segura “no es de esos ríos que vertebran y de esos cauces que unen” sino de los que “rompen”. Martínez Arroyo ha recordado que en la Comunidad Autónoma se ha alcanzado un acuerdo “para que ese trasvase sea cada vez menos importante” algo que, en su opinión, “no es un ejercicio de insolidaridad sino todo lo contrario”.

“Reiteramos en Castilla-La Mancha que el trasvase tiene que ser exclusivamente para consumo humano. No puede ser que el agua se siga llevando la riqueza de nuestra tierra”, ha continuado, afirmando que “cuando algunos, con desconocimiento de nuestra realidad”, dicen que en la cuenca del Tajo no se riega, la realidad es que “se riega menos porque jamás se ofreció la oportunidad de regar”.

El consejero también ha hecho referencia, utilizando el lema para este año del Día Mundial del Agua, que se centra en las aguas subterráneas, de la Tubería Manchega, una inversión “extraordinariamente grande” que hizo el Gobierno central y que, ha advertido, “ya es hora de que se ponga en marcha”. “Hay quince pueblos de Albacete, Cuenca y Ciudad Real esperando”, ha comentado.

Una tríada de actuaciones

Además, el responsable regional de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha hecho hincapié en el “Plan Agua”, una tríada de actuaciones en materia de abastecimiento, depuración y regadío. “Hemos invertido más que nunca en esas tres cuestiones”, ha añadido.

Así, ha destacado, en cuanto al abastecimiento, que el Gobierno regional haya invertido 40 millones de euros en los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, “un gesto de solidaridad necesario de España con Castilla-La Mancha y de Castilla-La Mancha con los municipios ribereños” que ha permitido que ya el pasado año no hubiera cisternas para el abastecimiento de estas localidades.

En cuanto a la depuración, ha recordado que en este momento se están licitando nueve infraestructuras en otros tantos pueblos de la región gracias a los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia, además de otros cinco en los que se está invirtiendo con fondos propios.

En lo referente a los regadíos, “fundamentales para el desarrollo”, ha presumido de que Castilla-La Mancha es “campeona” en riego localizado, ya que el 65 por ciento de la superficie se riega por goteo. “Presumamos de lo que hacemos bien, hay que decir que hacemos las cosas bien porque verdaderamente las hacemos”, ha apostillado. En cuanto a los premiados, ha puesto el foco en que se ha reconocido a tres entidades de las que la región se puede sentir “orgullosa”.

Un discurso “único y coherente”

Mientras, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha coincidido en esa reivindicación contra el trasvase Tajo-Segura resaltando la necesidad de defender un discurso único y coherente por el agua en la región. “El trasvase se hizo cuando esta tierra no tenía ni voz ni voto, durante la dictadura, desde entonces han cambiado muchas cosas y alzamos nuestra voz para protestar cada vez que sucede alguna injusticia. Tenemos que trabajar de manera conjunta por conseguir que el agua genere riqueza en la región, ya se está fraguando un gran proyecto como es la Tubería Manchega”. Asimismo, ha celebrado los logros alcanzados, reduciéndose de 38 a 27 los hectómetros cúbicos de agua trasvasada. “Dicen que cuando bebas agua recuerdes la fuente, nosotros tendremos que recordar que la fuente ha sido el esfuerzo y la convicción para que este proyecto salga adelante”.

Mientras, el alcalde de La Roda, Juan Ramón Amores, ha destacado la importancia de este bien “único” y “esencial” y ha lamentado la paradoja que vivía en Toledo, cuando formaba parte del Gobierno regional y veía un Tajo “muerto” que, sin embargo, llegaba a su pueblo “lleno de vida”, pero sin parar.

En este sentido, se ha posicionado contra el trasvase Tajo-Segura y ha reivindicado la necesidad de este recurso para la localidad, la provincia y la región. “Yo a nivel personal digo no al trasvase y sí al agua para nuestra tierra. No es justo verla pasar y que se lleven nuestra riqueza a otros territorios, qué defensa tan grande tenemos que hacer para que eso no pase”, ha expresado. Del mismo lado, el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, se ha referido al senador Manolo Miranda cuando dice que “el agua por donde pasa moja”, añadiendo una excepción, Castilla-La Mancha.

“Siempre digo que por aquí no, la vemos pasar, pero no moja, no deja riqueza. Somos una comunidad históricamente solidaria, una de las que más, y creo que tenemos derecho a reivindicar que ese uso del agua tiene que ser para esta tierra”, una reflexión que, ha asegurado, no hace como elemento de enfrentamiento sino de cohesión. Así, ha defendido que “el agua tiene que servir para cohesionar territorios, combatir la despoblación y dar oportunidades de futuro”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en la región, Francisco Tierraseca, ha destacado la importancia de la planificación del agua a través de la revisión de los planes hidrológicos de las cuencas, “cruciales para nuestra comunidad”. Una revisión en la que, según Tierraseca, “si solo pensamos en los usos que nos corresponden, corremos el riesgo de no ser justos ni equitativos”.

Asimismo, el delegado ha resaltado la inversión realizada por parte del ejecutivo central para la depuración de las aguas residuales, con una partida de 45,3 millones de euros para la creación de depuradoras declaradas de interés general en la región, así como el PERTE para la digitalización del ciclo del agua, aprobado este martes en el Consejo de Ministros. “Cada gota cuenta y cada uno de nosotros tenemos un papel fundamental en la gestión de este bien tan preciado”, ha concluido Tierraseca.

Los premiados

Durante el acto también se han entregado los reconocimientos a las entidades galardonadas este año durante el Día Mundial del Agua. Así, el alcalde de Albacete, que ha recogido el galardón concedido al Centro de Interpretación del Agua de la ciudad albaceteña, ha recordado que este proyecto fue ideado para que fuera “innovador y pionero”, además de “pedagógicamente bien recibido”, y ha ensalzado las “mas de 24.000 visitas” que ha recibido el centro en apenas un año y, sobre todo, “la cantidad de niños y niñas de colegios e institutos que están concienciándose cada vez más de las necesidades del agua como recurso que necesitamos cuidar”.

Por su parte, el delegado de Mahou San Miguel, Eduardo Petrossi, ha destacado la importancia de la región para su empresa, con el centro de producción de cerveza más importante de Europa situado en Alovera (Guadalajara) y se ha comprometido a continuar trabajando para superar los retos y desafíos presentes en la Comunidad.

De otro lado, el director general de Fundación Global Natura, Eduardo de Miguel, ha recordado algunos de los proyectos y convenios más importantes firmados con distintos ayuntamientos de la región, como Villacañas o Madridejos. “Quiero agradecer a la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos, que nos han permitido sacar cerca de 12 millones de euros en proyectos europeos relacionados con la conservación”, ha añadido.