Comienzan las movilizaciones en la región para pedir más financiación y plazas en residencias de mayores

Una veintena de delegadas y delegados de CCOO de Residencias de Mayores de gestión privada de Castilla-La Mancha se han concentrado ante la Consejería de Bienestar Social para reclamar a la Administración autonómica mejoras sustanciales en la financiación del sector, mediante un incremento notorio del precio de las plazas públicas, congelado desde hace seis años; y la mejora de las ratios de usuarios/trabajadores, que son las mismas desde 2001 -empeoradas en 2013 por el Gobierno de Cospedal.

“Otoño caliente” de movilizaciones en el sector sociosanitario privado de atención a la Dependencia para exigir un convenio digno

Saber más

Con la concentración de este martes, el sindicato inicia en Castilla-La Mancha la campaña de movilizaciones que desarrollará durante los próximos meses en toda España con el objetivo de "mejorar las condiciones laborales en este sector y de mejorar las condiciones asistenciales, y eso pasa por mejorar la financiación por parte de la Administración y por sentarse a negociar por parte de las patronales". "Queremos una financiación suficiente y un convenio colectivo digno para un sector esencial", ha explicado la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra.

Cuadra ha recordado que en Castilla-La Mancha hay 15.000 personas, casi todas mujeres, que trabajan en las 300 residencias privadas de mayores de la región y cuyas condiciones laborales y salariales dependen del convenio estatal de los sectores sociosanitarios de atención a la dependencia, caducado hace tres años, con las tablas salariales prácticamente congeladas desde una década y con las patronales negándose a negociar.

"No llegan ni al SMI"

"Quince mil mujeres la mayoría de las cuales no llegan a ganar mil euros al mes, que es el salario de las categorías más numerosas del sector. La más numerosa, la de gerocultora, está en 997 brutos al mes, trabajando sábados, domingos y festivos. El trabajo en domingos y festivos solo añade 18 euros más a ese raquítico salario. Y las categorías de oficios varios, fundamentalmente de cocina y mantenimiento, que no llegan ni siquiera al SMI", ha recordado Cuadra.

"Al principio de la pandemia, todas las partes implicadas dijeron que esto había que mejorarlo, que había que revaloriza el papel de estas trabajadoras, que había que poner en valor el servicio que estaban prestando. Pero hasta ahora no se ha materializado en ninguna mejora, en ninguna medida concreta. Muchos homenajes, muchas palmaditas en la espalda, muchas plaquitas, pero realmente no ha habido ninguna mejora en este sector, ni por parte de la administración ni por parte de las empresas", ha denunciado.

Dicho esto, ha explicado que las concentraciones simbólicas de delegados y delegadas que han tenido lugar en las cinco provincias de la región responde a "la falta de profesionales en nuestro sector. "A lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre iremos convocando movilizaciones en los centros de trabajo, en las residencias de nuestra comunidad autónoma, sobre todo en las provincias de Toledo y Ciudad Real, que es donde más centros tenemos".

"Trasladar la presión a las empresas"

Cuadra ha indicado que el objetivo es "trasladar presión a las empresas, para que ellas a su vez se la trasladen a las patronales que las representan en la mesa de negociación del convenio estatal. Pero sin olvidarnos del papel que juega la Administración en todo esto, que es fundamental. La Administración tiene que aportar su gran granito de arena para que esto funcione". "La financiación tiene que subir, tanto a nivel autonómico como a nivel del estado, y eso pasa por mejorar el precio de las plazas públicas", ha reclamado Cuadra.

"Hace poco anunciaron que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha subido un 34% el precio de las plazas públicas, de 54 euros a 74 euros al día. Sin embargo, sabemos que el borrador de precios que está negociando la JCCM con los empresarios de CLM no sube ni un 5%. Eso quiere decir que hay algunas plazas que no suben ni 20 céntimos y la que más aumenta, las de grado tres, no llega a tres euros por día".

De igual modo, ha lamentado que el borrador de ratios, al que el sindicato hizo alegaciones, "no mejora prácticamente nada el que nivel de ratios que tenemos desde el año 2001, que además empeoro el PP en 2013". Por último, desde el sindicato han explicado que la campaña de CCOO por dignificar las condiciones laborales y los salarios en el sector de la Dependencia ha recibido el respaldo del movimiento sindical internacional, que ha expresado su solidaridad con las trabajadoras españolas.