Los cuentos de niños que hablan de la actualidad social: Pinocho y las 'fake news' o el soldadito de plomo y los refugiados

Un Pinocho rodeado de 'fake news'. Una ratita presumida que está 'enganchada' a los 'me gusta' en sus redes sociales y a su palo para tomar 'selfies'. Estos son algunos de los catorce personajes que protagonizan 'De este cuento date cuenta', la exposición de la fotoperiodista Raquel Triguero que acaba de abrir sus puertas en Guadalajara.

La muestra tiene un marcado objetivo social. Triguero ha adaptado cuentos tradicionales y los ha asociado a problemáticas de plena actualidad en este siglo XXI, tanto de corte medioambiental, como social o económico. “Lo que busco es que se encuentre la conexión entre el mundo real y la fantasía”, explica la fotógrafa.

Se trata de un proyecto en el que ha trabajado durante mucho tiempo, explica. Y empieza a partir de su propia experiencia con los cuentos que leía a su hijo. “Yo le he leído muchos. Y mi madre me los leía a mí. Hasta entonces no había visto esa perspectiva de los cuentos clásicos, los tintes machista y sexista”, resalta. Fue entonces cuando decidió darle una “vuelta” para poder encontrar el vínculo con los problemas y preocupaciones sociales vigentes. “Poco a poco he ido puliendo el concepto”, señala.

Fue una compañera de trabajo -es profesora además de fotógrafa- la que le dio la idea de seguir adelante con el proyecto y darle una forma concreta. Así nació 'De este cuento date cuenta'. “Leemos estos cuentos, sin ver este tinte que tienen. Y creo que se le puede dar una vuelta para reflexionar”, explica.

En algunos casos, vio ejemplos “claros”, como en la Cenicienta o en el caso de la Caperucita Roja. “Pero también puedes darle mucho significado, y con una moraleja”, señala.

En el caso de La ratita presumida, explica, la moraleja puede ser que “no te dejes comer la cabeza por lo que te diga nadie”, hasta que las personas decidan por ellas mismas sus actos para reflejar el “enganche” a las redes sociales y a la “necesidad de buscar la aprobación. Esto nos puede crear problemas de autoestima y de estar tan pendientes de las redes sociales y de siempre poner lo que nos gusta. Lo que al final no se corresponde con la realidad”, resalta.

“Fue a partir de estas ideas que empecé”. Son catorce los cuentos que protagonizan la exposición. El patito feo aborda el problema del acoso y el 'bullying' en colegios e institutos; por otro lado, La sirenita se utiliza para reflexionar sobre el medio ambiente, la contaminación marítima, los plásticos y los residuos.

En el caso de El soldadito de plomo, se habla de la crisis migratoria y de los refugiados. “La relación tiene que ver con que el soldadito de plomo finalmente se hunde”, señala. Pero también advierte, que en el caso de los refugiados hay esperanza, porque también hay quienes se salvan. Los cuentos de Los músicos de Bremen y de Rapunzel sirven para hacer también un homenaje a las personas mayores, que esperan en las residencias a que vayan a visitarles.

La exposición puede visitarse hasta el 19 de noviembre en el Museo Francisco Sobrino, con acceso gratuito, en el marco del Festival Panorámico de Guadalajara.