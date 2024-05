“He tingut un camió sinistrat dins de casa”: el drama de viure al costat de la carretera

Fa unes setmanes, els propietaris de la Finca Santa Bàrbara de Menorca van sentir un estrèpit terrible al seu pati. Es tracta d'un ampli terreny que es lloga ocasionalment per celebrar casaments i batejos. Tot just separada per un mur, la carretera ME-1 que uneix Ciutadella i Maó voreja la finca al tram que passa pel poble de Ferreries. La nit del darrer sinistre, Mercedes Bosch i el seu marit van trobar un vehicle estampat dins de la seva propietat. El conductor, un jove de poc més de 20 anys, es va desviar de la calçada, va envestir la paret seca i va anar a parar dins d'un petit “lloc” o casa d'eines típica menorquina que va quedar completament inservible. El copilot, pare del conductor, va resultar ferit de gravetat i es va haver de traslladar a l'Hospital Mateu Orfila aquella mateixa nit.

Malgrat l'aparatós de l'accident i de la lògica preocupació que ha generat entre els propietaris de la Finca Santa Bàrbara, aquest sinistre no és ni de bon tros el primer que passa al quilòmetre 32 de la ME-1. Segons assenyalen els propietaris del lloc, en l'última dècada aquest tipus d'accidents s'han succeït fins a sis ocasions. “Que jo recordi, aquest ha estat un dels més dramàtics perquè s'ha estampat dins del paller de camp, però n'hi va haver d'altres: un va destruir totalment la paret seca que divideix la tanca (una parcel·la de terreny delimitada per una paret seca), un altre va quedar dins del camp on guardem les bales de fenc, un altre va destruir la cantonada i fins i tot hi va haver un camió dins de la finca”, emfatitza Mercedes Bosch en diàleg amb elDiario.es.

Qui paga els danys?

Transcorregudes tres setmanes del sinistre que va deixar com a saldo dues persones ferides i un copiós cost econòmic en reparacions i reconstrucció, els propietaris de la finca Santa Bàrbara assenyalen que encara no han establert cap diàleg amb l'administració pública de Menorca, encara que reconeixen que ells tampoc han iniciat converses.

“Ningú del Consell Insular ens ha dit res. No hem parlat i tampoc no els hem demanat res. De fet no hem reclamat a cap institució formalment”, emfatitza Mercedes Bosch, que, tot i això, considera que el principal factor de risc és la mala senyalització de la carretera i la manca d'una regulació adequada en el nivell de velocitat permès. “Estem en una corba, però és molt oberta i els cotxes agafen velocitat a la cruïlla d'Ets Alocs i passen a tota velocitat”, subratlla.

Malgrat l'aparatós i el repetitiu dels accidents, Bosch assenyala que moltes vegades han estat ells mateixos els que han hagut de fer-se càrrec dels costos de reparació: “Normalment s'ocupa l'assegurança, però en diverses ocasions ens han donat dades falses i hem hagut de pagar nosaltres”.

Una carretera abarrotada

El 12 de març es va produir al quilòmetre 5 de la carretera ME-1 una col·lisió frontolateral entre un turisme Volkswagen i una furgoneta blanca, un dels conductors va resultar ferit de gravetat i l'altre va morir pocs dies després a l'Hospital Mateu Orfila. La matinada de diumenge passat 14 d'abril va tenir lloc al tram d'Alaior un accident múltiple que va deixar cinc persones ferides, tres amb fractures múltiples. Un home de 58 anys continua ingressat en estat de gravetat.

Dos dies després d'aquest sinistre, el 16 d'abril a les 22.00 hores, un vehicle Ford Fiesta i un turisme Citroen C3 van xocar de cara a l'alçada del quilòmetre 13,3 de la mateixa carretera, al tram que uneix Alaior amb Es Mercadal. Dels cinc ocupants dels vehicles, tres van resultar ferits de gravetat i van ser traslladats al centre de salut per ser atesos.

Aquests són només alguns exemples dels sinistres més recents succeïts a la carretera general de Menorca presos d'una breu franja de temps i que han resultat en greus lesions i fins i tot morts de conductors, passatgers o copilots. Resumint: en tot just 45 dies, la ME-1 ha registrat cinc accidents greus el saldo dels quals ha estat d'un mort, deu ferits greus i altres de diversa consideració.

Limitar la circulació de cotxes

En una illa que cada cop té més vehicles, i el nombre dels quals s'accentua amb l'arribada del turisme de temporada, una proposta per limitar la quantitat de cotxes en circulació podria fer baixar la taxa d'accidents. Per exemple, a Formentera, el Consell Insular té des de fa anys implantada la limitació d'entrada de vehicles en temporada alta.

En aquest sentit va la proposta de la formació ecosobiranista Més per Menorca, que des de febrer insisteix al Consell Insular que limiti el transport privat i de lloguer turístic. “No demanem que la reducció sigui total el 2024, demanem al govern d'Adolfo Vilafranca (PP) que comencem a limitar, com Formentera, d'una manera progressiva”, assenyala el portaveu de Més, Josep Juaneda, que ha recordat que fins i tot el PP d'Eivissa ha pres mesures semblants. “Les carreteres estan saturades, són les dades que tenim”, ha emfatitzat el conseller opositor.

Fins ara la posició del govern del Consell Insular ha estat completament oposada a limitar el transport i malgrat els intents d'aquest mitjà de contactar amb el conseller de Transport, Juan Manuel Delgado, no vam poder obtenir la seva versió sobre per què limitar el número de vehicles no redundaria en un nombre menor daccidents. Per part seva, Mercedes, encara que també descreeix d'aquesta mesura, aporta una solució possible: “No crec que com més cotxes més accidents. El que crec és que cal limitar més la velocitat, la causa principal és que vénen molt de pressa i el petit revolt que hi ha els fa bolcar”. Mentre l'Administració no implanti cap solució, a ella i al seu marit només els queda esperar amb paciència el proper accident.