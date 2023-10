Quique González encabeza el cartel de la nueva edición del Festival Panorámico Musical de Guadalajara

Guadalajara acogerá entre el 27 de octubre y el 12 de noviembre el Festival Panorámico Musical. Se trata de un evento multidisciplinar, que contará con una serie de conciertos, pero también presentaciones de libros, narración oral con música, exposiciones, charlas y conferencias que girarán alrededor de la música. El evento lo dirige Jordi Badel, exconcejal de Izquierda Unida en el ayuntamiento, que se ha mantenido vinculado a la escena musical y cultural de la capital alcarreña. El festival se recuperó durante 2022, tras doce años de parón por la falta de financiación, tal y como ha denunciado de forma pública Badel.

El director del evento ha presentado la nueva edición junto a la directora general de Cultura, María José Fe Trillo y el concejal de Cultura Javier Toquero (Vox). Serán quince las bandas las que se podrán escuchar durante el evento, que cuenta con una nueva página web. La asociación que organiza el festival también ha creado un perfil en Instagram para poder consultar rápidamente toda la información y ver las novedades de última hora, así como “pequeños resúmenes visuales” de los conciertos que pasarán por la ciudad.

El cabeza de cartel será Quique González, y lo acompañan Nat Simons, La Perra Blanco, Los Hermanos Dalton, Alfredo García, Bantastic Fand, The Allnighters y Scars of Ovilion. Además, también se podrá disfrutar de los espectáculos de las bandas locales Volvoreta, Callahan, Alex & The Essentials, Séptima Invasión, Extrasónica, Joe & Los Forajidos y Redundancia Cíclica.

Los eventos vinculados al festival comienzan este miércoles 11 de octubre con la inauguración de la exposición fotográfica 'De este cuento date cuenta' de Raquel Triguero en el Museo de Francisco Sobrino. El 31 de octubre, Luis Lapuente, periodista musical, presentará su libro 'Conversaciones con Teddy Bautista' junto al músico y expresidente de la SGAE. La periodista Laura Piñero presentará 'Aquellos años accidentales', sobre la conocida discográfica española DRO, en el año de su 40 aniversario, el día 10 de noviembre a las 19:00 horas.

Pep Bruno ofrecerá una sesión de narración oral en la plaza del Concejo, con música, el día 2 de noviembre a las 20:00 horas. Y el festival se cerrará con el taller 'Escuela emocional del rock', de Joserra Rodrigo junto a Nacho Para, a las 13:00 horas en el Café Teatro Monkey-Man.

“El Panorámico consigue este año dar un salto en su programación, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Guadalajara, pero también por las colaboraciones con otras asociaciones, bares y salas de las ciudad. Destacar las dos salas principales donde se desarrollan los conciertos, la Sala Óxido y el Café-Teatro Monkey-Man, pero hay que mencionar también a asociaciones como Scooterrun, GuadaSoul, Sound from the deep, Seminario LIJ y Radio Arrebato. Y los bares donde realizamos algunas de las actividades, como La Favorita, Tell Mama, Metropolis, LaDiscoTaberna, Arcadia y restaurante Doña Juana”, concluyen desde la organización.