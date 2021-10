José García, alcalde de Cabanillas del Campo: "Buscamos un empleo que sea más duradero en el tiempo y con tendencia a la I+D+i"

"Todos decíamos, después de las elecciones, y tras una primera legislatura que siempre es más compleja, que todo iba a ir sobre ruedas", recuerda José García Salinas, del PSOE. Pero entonces vino la pandemia y luego vino Filomena y la normalidad a la que aspiraba el alcalde de Cabanillas del Campo se torció. "Pensábamos que iba a ser una legislatura de mucho trabajo, pero menos ansiedad y la realidad ha sido que hemos afrontado hechos históricos, que nunca pensamos".

García Salinas es de Cabanillas "de toda la vida". De hecho, recuerda que cuando él iba al colegio, sólo había uno, ni siquiera había instituto. Y eran máximo 12 personas en cada clase. "Esto era un pueblecito que no llegaba a los 900 habitantes en ese entonces", recuerda el edil. "El pueblo tendía a ser más bien agrícola y que empezó con el despegue con el polígono 1 y 2, con la importante apuesta que hizo en Cabanillas la empresa Dagu, de huevos". Entonces, recuerda, comenzaron a llegar nuevos compañeros de clase, de nuevas urbanizaciones. "Los mirábamos incluso con recelo", se ríe.

El despunte industrial de Cabanillas ha sido gradual, pero imparable. La localidad que hace menos de medio siglo no llegaba al millar de habitantes, ahora supera los 10.000, gracias al primer impulso del sector logístico, y siguiendo con el refuerzo de una economía más industrial. "No quiero desacreditar la logística, pero lo que buscamos es un tipo de empleo que sea más duradero en el tiempo y con tendencia a la I+D+i", recalca. Es por eso que se han materializado realidades como la fábrica de envases de aluminio, Ball o la recién inaugurada Mixer. "Es un orgullo pensar que puedes ir a Nueva York y ver un botecito de perfume de Cabanillas".

García Salinas recuerda que la localidad ha tenido la "suerte" de no haber vivido de forma tan grave las consecuencias de la crisis de 2008. "Mientras en otros sitios veías esqueletos de edificios o polígonos desérticos, aquí hemos seguido creciendo, quizás a un ritmo más lento, pero gracias a que se ha acogido a empresas tan importantes como Inditex, que en Cabanillas es casi como una pequeña ciudad. Esto ha ido atrayendo más inversores", recalca.

"Cuando yo asumí como alcalde (en la legislatura que comenzó en 2015) sólo había una empresa. Pero ahora el polígono está colmatado de empresas importantísimas a nivel nacional e internacional, y es uno de los orgullos que tenemos, tener un polígono tan potente". Además, rechaza que este desarrollo se deba únicamente a la ubicación de la localidad, en medio del Corredor del Henares. "Puede ser el éxito la ubicación, porque está en el eje Madrid-Barcelona, pero siempre ha estado aquí y no siempre ha sido así", recalca.

"Soy uno de los alcaldes más raros que te puedas echar a la cara"

García Salinas quiere dejar claro que esto no se debe a hacer "amigos" en las empresas. "Yo siempre he tenido clara una cosa y es que soy seguramente uno de los alcaldes más raros que te puedas echar a la cara. Nunca me ha gustado comer con las empresas para tener una confianza o una amistad a la hora de tomar decisiones. Yo siempre digo que yo atiendo a todo el mundo, en el despacho del Ayuntamiento. Yo como con mis amigos, no con los empresarios", recalca. Incluso, afirma que les dice: "Ni a ti te apetece comer conmigo, ni a mí contigo". "Es la realidad", reflexiona.

Es por eso que también ha hecho frente a grandes entidades como Ibercaja o las eléctricas. "Lo más importante para mí es defender a mi pueblo. Y si una parte, aunque sea un Gobierno de mi color político, no me deja gastarme el dinero, y entonces no tengo alternativa y encima tengo que pagar comisiones, me parece una sinvergonzonería". Pero también recuerda que Ibercaja finalmente eliminó las comisiones, ante el comunicado tan elocuente del Ayuntamiento. "Y yo creo que ha tenido un efecto llamada para evitar estas comisiones y que el banco doblegara la espalda. Esto para mí es defender los intereses de mi pueblo y lo haré con cualquier otra entidad", asegura.

Lo mismo ocurre con las compañías eléctricas. "Tenemos que sufrir los tendidos, que también molestan a los vecinos, o que subes la luz a mis vecinos y los perjudicas. Pero yo tengo que defenderlos. Entonces, colabora para que todos ganemos en esta batalla", recalca. Su postura, afirma, puede parecer radical, pero no lo es. "Puedo ser incluso sospechoso de ser más bien de centro derecha, pero no lo soy, yo soy muy moderado. A mí no me gusta estar en la guerra de estar más a la izquierda o a la derecha, me gusta gestionar y hacer las cosas lo mejor posible para mi municipio", afirma.

"Cuando recibo una queja de un vecino, lo trato como si esto fuese una empresa privada"

"Los primeros meses de la legislatura fueron de culminar proyectos de la anterior, pero se nos ha descontrolado todo el planning al tener que centrarnos en la pandemia y en Filomena, que nos ha alterado absolutamente todo. Pero siempre tienes que sacar una parte positiva: durante el confinamiento el equipo de gobierno siguió trabajando y pudimos sacar adelante proyectos como la piscina cubierta, que era un promesa largamente incumplida, incluso por alcaldes de mi partido", recalca el socialista.

La realidad, afirma, es que el Ayuntamiento trata a sus vecinos como si fuera una empresa privada. "Tenemos una aplicación de incidencias y todas deben tener respuesta, y contamos con una herramienta que informa de todo lo que ocurre con sus quejas. Son nuestros clientes", asegura. Ahora se prepara, entre otros proyectos, para inaugurar el Parque Elena de la Cruz, en recuerdo a la fallecida consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, que era vecina de la localidad.

"Todo lo que nos ha tocado vivir ha sido muy duro, y a veces también muy incomprendido. Pero vamos para atrás sólo para coger impulso", asegura. "Estoy muy seguro de que me criticaran mucho, pero hay que asumir estos riesgos. Sigo sin entender por qué seguimos sin consultas médicas presenciales o por qué las quitaron. No es razonable que los ayuntamientos estén abiertos, pero las consultas cerradas. Me criticarán muchísimo, lo sé, pero es lo que pienso yo y muchos de mis vecinos", concluye.