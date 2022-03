La nueva plataforma ciudadana que lucha por la conservación de las vías pecuarias y su trazado original

El pasado mes de enero se constituía en Albacete un colectivo ciudadano bajo el nombre de 'Plataforma por la Defensa de las Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha'. Su objetivo principal es trabajar por la recuperación, defensa y puesta en valor de este patrimonio de dominio público.

Esta plataforma la han impulsado personas que suelen salir a menudo al campo a hacer senderismo y actividades por vías pecuarias y ha ido comprobando que hay cultivos y vallados de fincas particulares en muchas de ellas. “Una situación realmente escandalosa”, explica José Fajardo, representante de la Plataforma. Alrededor de un millar personas forman la plataforma ciudadana entre asociaciones de la región, empresas de medio ambiente y ciudadanos particulares.

Fajardo destaca que al ser un bien de dominio público se consiente que se lleven a cabo prácticas irregulares. “Estamos viendo que hay una dejadez en la conservación de este patrimonio público cuando la Junta de Castilla-La Mancha tiene una ley de Vías Pecuarias muy buena y no se aplica”, dice.

A esta circunstancia responde Llanos Valero, delegada provincial de Desarrollo Sostenible. Destaca que si algún agricultor o agricultora ocupa parte de la vía pecuaria es por desconocimiento. “En estos casos se les hace un requerimiento para que se retranque hasta el límite de la vía. Considero que la ciudadanía, en general, colabora y no va más allá, por lo que el terreno de las vías se mantiene”, explica.

Desde la plataforma indican que la red de vías pecuarias es dominio público que se encuentra amenazado por el desuso, el desconocimiento público y otros factores, especialmente intrusiones y usurpaciones. Incluye una serie de trazados de distinta categoría y anchura junto con abrevaderos y descansaderos que comprenden más de 56.000 hectáreas en Castilla-La Mancha. “No hay una partida presupuestaria para la defensa de este patrimonio. Cuando la misma ley indica que deben tener nuevos usos, mientras que la trashumancia ha desaparecido”, indica.

Estas vías tienen una parte de utilidad ambiental como es la conservación de la biodiversidad y servir de corredores biológicos manteniendo la vegetación natural para preservar la flora y la fauna. Además, sirven como sumideros para el CO2 en la lucha contra el cambio climático. Todos estos parámetros los marca la ley de vías pecuarias y son puntos que reivindica la plataforma ciudadana. También proponen otros usos de tipo social, ambiental y recreativo para actividades como el senderismo, ciclo-turismo o senderos.

“La Junta tiene que aplicar su propia legislación”

Si bien el medio rural se ve afectado por la conservación de las vías pecuarias y su trazado original, en ningún caso queda ya vestigio de su anchura, que data de 1273. En ese año el rey Alfonso X el Sabio elevó a institución oficial el Honrado Concejo de la Mesta, que era el órgano de autogobierno de la agrupación de las mestas, asociaciones de pastores y de ganaderos. En aquella época, los reyes favorecían la ganadería para tener un producto de exportación de gran volumen.

A pesar de que la trashumancia ya no existe, “existen otras demandas sociales que dan sentido a la defensa de las vías pecuarias”. Por ello entre las reivindicaciones principales de la plataforma está que la Junta aplique su propia legislación 9/2003 de vías pecuarias. WUna ley que está muy bien hecha pero que no se aplica porque se está usurpando el patrimonio público. Además, deben hacer inventario público de las vías y mejoras en el uso y cuidado”, argumenta Fajardo.

En este sentido, Llanos Valero indica que la modificación de la ley de vías pecuarias está preparada para pasar al Consejo Consultivo. Así, cañadas, cordeles, veredas o coladas contarán con una nueva normativa que lleva en consulta pública desde el primer trimestre del pasado año. Se espera que “este año se pueda llevar a las Cortes para su aprobación”, añade.

El Gobierno regional quiere reformarla para reforzar su protección, pero también para potenciar nuevas utilidades de estos caminos como “infraestructuras verdes". Un cambio de la ley que se establece en la definición propia de su función. Desde el principio concreta que el destino específico de las vías pecuarias es el tránsito ganadero, pero también “aquellos otros respetuosos con el desarrollo sostenible, el medio ambiente, el paisaje y el patrimonio natural y cultural que sean compatibles y complementarios”.

En cuanto a la ley todavía vigente, destaca que “hay que mantener las dos características principales de las vías pecuarias que son: el eje y la anchura”. “Al haber distintos tipos, hay diferentes anchos. En muchas de ellas se lleva a cabo un señalamiento para tener en conocimiento su anchura”, explica la delegada.

Valero afirma que no están todas marcadas como deberían de estar. Añade que el uso principal es el tránsito ganadero, aunque cada vez está más en desuso y se utiliza mucho para el tráfico de maquinaria agropecuaria. “Esto tendría una limitación importante como es el tema del asfaltado. Además, se autoriza otro tipo de uso como puede ser el deportivo”, dice.

Las vías pecuarias se encuentran “vigiladas por los agentes medioambientales ya que son los encargados de velar porque se mantenga el eje y la anchura de las vías”, finaliza la delegada.

Pero la recién constituida plataforma quiere conseguir que todas las hectáreas de las vías pecuarias se mantengan como suelo público y no se usurpen. “En nuestro territorio se hallan usurpadas en el 95 % de su extensión. En estudios del término municipal de Albacete, el 65% esta usurpado. No entendemos como la Junta haya llegado a esta situación”, explica el representante. “Estamos dando voz a un malestar que lleva existiendo mucho tiempo ya que todo el mundo que use las vías pecuarias se percata del mal uso que tienen”.

Las personas, colectivos y asociaciones adheridos a esta plataforma se comprometen a colaborar con la administración regional y provincial para intentar que se haga un buen uso de estas vías. En estos momentos hay pendiente una reunión con la delegada de Desarrollo Sostenible. “Queremos exponerle las reivindicaciones de la plataforma y transmitirle que nuestra actitud es de colaboración. El objetivo principal es visibilizar el problema y que se note el interés social para que la Junta actúe”, explica Fajardo.

Presentación pública de la plataforma

El pasado 28 de febrero se llevó a cabo la presentación pública en la Casa de la Cultura ‘José Saramago’ de la plataforma para darle visibilidad. De la provincia de Albacete se han adherido tres empresas, trece asociaciones y 250 personas particulares.

El siguiente paso será el 3 de abril, Día Nacional de las Vías Pecuarias, donde se hará una actividad reivindicativa. “Nos sumamos a la convocatoria a nivel nacional por los caminos públicos y las vías pecuarias. Ese día llevaremos a cabo una reforestación en una cañada real de Albacete donde las empresas y asociaciones aportarán lo necesario para poder realizar esta iniciativa”, finaliza el representante.