CECAM cumple cuarenta años de compromiso con el empresariado de Castilla-La Mancha

Tal día como hoy un 12 de marzo pero de 1982 se constituía en la ciudad de Almagro la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, una organización que nacía de la voluntad de las cinco organizaciones empresariales provinciales intersectoriales de tener una única voz en los inicios de nuestra andadura como ente autonómico.

Desde entonces CECAM ha asumido su papel como organización regional representante y defensora de los derechos e intereses de las empresas y autónomos de nuestra región, una labor que, realizada desde la más honesta profesionalidad, la ha configurado como un referente empresarial frente al resto de la sociedad, no solo desde el ámbito autonómico sino también nacional.

Para nosotros es un gran motivo de satisfacción poder decir que, cuarenta años después, CECAM celebra su aniversario viendo como los fines que la inspiraron y los objetivos ya marcados en su fundación ya entonces, se han venido cumpliendo, convirtiéndonos en la organización empresarial más representativa de las empresas y autónomos de la región, debido entre otros factores a nuestra labor de coordinación, representación, gestión y defensa de los intereses generales y comunes de las empresas y autónomos, con especial interés en la prestación de servicios que aporten valor a la empresa y al autónomo, y que nos han llevado, en la actualidad, a ser su representante en más de 60 foros de participación, y contar con más de 50 mil asociados en Castilla-La Mancha, siendo el interlocutor válido para la Administración regional en cualquier proceso relativo del Diálogo Social en nuestra región.

En estos 40 años de camino, han existido momentos muy duros y no exentos de graves dificultades que las empresas han atravesado y en los que nuestra organización ha sido no solo testigo mudo, sino compañera y altavoz de su situación haciendo llegar a todas las instituciones las propuestas nacidas de nuestros asociados de forma continua y sin descanso para tomar las medidas más adecuadas en todo momento, ya que nuestra organización no es sino un reflejo suyo. Nunca ha sido fácil el discurrir por estos ocho lustros, pero estos últimos años pueden haber sido los que mayor incertidumbre pueden haber causado, no solo a nuestras empresas y autónomos sino a la sociedad en su conjunto de la que somos parte.

La pandemia COVID ha sido un duro zarpazo que ha dejado heridas a muchas de nuestras empresas y desgraciadamente para algunas de ellas con fatal desenlace. Pero por otro lado, ha sido en esos momentos cuando realmente ha cobrado todo el valor que tiene que existan las organizaciones empresariales que están al servicio de sus asociados, CECAM y sus organizaciones empresariales provinciales intersectoriales, trabajaron al servicio de sus asociados en todos sus frentes, en el de servicios, en el de información, asesoramiento, tramitación etc.., de tal forma que acabó configurándose en el primer canal de información regional para las empresas y autónomos, por encima de los medios de comunicación, las redes sociales o incluso la propia Administración. Las empresas recurrían a nosotros porque carecían de información para saber qué hacer y cómo hacerlo y CECAM ahí estaba, escuchando, apoyando, respondiendo.

CECAM junto con sus organizaciones empresariales provinciales, fueron la mejor fuente de información para muchas de las empresas y de los autónomos de nuestra región.

Igualmente CECAM, consciente de la situación, también supo hacer ver al resto de los agentes sociales y la administración regional la necesidad de establecer una primera línea de ayuda para que las empresas pudieran ver aliviada su muy crítica situación y CECAM demostró tener una gran capacidad de interlocución con el Gobierno regional y, junto con los sindicatos, elaborar el 'Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación económica de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19”.

Y en la actualidad, cuando pasado ya un 2021 que no respondió a las expectativas creadas sino más bien al contrario, el 2022 se aventura muy complicado por el conflicto desatado por la invasión rusa a Ucrania, que ya está siendo palpable para las empresas.

Y ahora, cuando los principales organismos internacionales alertan de la paralización de la recuperación y una muy posible entrada en procesos de estanflación, CECAM seguirá reclamando el establecimiento de medidas que palíen de la mejor forma posible los graves efectos del conflicto, a corto, medio y largo plazo, con la minoración de la fiscalidad al consumo de los productos energéticos, con el cambio en el establecimiento regulado de los precios de las fuentes de alimentación y con el establecimiento de políticas que nos hagan más autónomos ante la gran dependencia energética que actualmente tenemos.

CECAM, ahora como hace 40 años, seguirá velando por los intereses de las empresas y autónomos de la región porque, ayudando a crecer a nuestro tejido empresarial es nuestra forma de hacer región, porque creemos en nuestras empresas y en nuestros autónomos y autónomas verdadera fuente de creación de riqueza y empleo.

A todos, los que durante estos 40 años nos han acompañado en nuestro día a día, a nuestras organizaciones provinciales intersectoriales que han estado con nosotros desde el principio, a nuestras organizaciones sectoriales regionales, a nuestros representantes y miembros de nuestros órganos directivos que se han involucrado de forma personal en trabajar por nuestro futuro, a CEOE y CEPYME claves a nivel nacional en nuestro desarrollo, gracias por confiar durante estos 40 años en nuestra labor de perseguir nuestros fines y objetivos que no son otros que los que nos vieron nacer hace 40 años y que seguirán rigiéndonos en el futuro servir y proteger los intereses de nuestras empresas, autónomos y autónomas.