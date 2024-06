La reforma del Estatuto de Autonomía: ¿se volverá a excluir a Talavera de la Reina?

Hay noticias que pasan de soslayo por Talavera, que no se publican en nuestros pueblos, como si no tuviéramos nada que saber o decir al respecto.

Nos explicamos: medios de comunicación regionales han publicado la buena sintonía existente entre PSOE y PP para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, sin embargo esta noticia no se ha hecho eco en Talavera, tal vez porque no quieren que se sepa. Primero, porque nos transmiten su “buena sintonía” en el proceso, mientras que en el resto andan a la gresca. Segundo, la tramitación y su contenido están siendo opacos mientras que, los supuestos rivales políticos se reparten “en comandita” el nuevo Estatuto, por lo que a nuestro juicio estará dotado de un pecado original.

Desde nuestra asociación preguntamos al PSOE y PP talaveranos, a los socialistas y populares de los pueblos que conforman Tierras de Talavera ¿Qué saben de la reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Están participando en este proceso?

Entre las filas de ambos partidos, hay importantes pesos pesados, 'vacas sagradas', y auténticos 'camaleones' nacidos, criados o que han desarrollado su vida en pueblos de Tierras de Talavera, incluida su capital. A todos ellos les preguntamos ¿Nos están representando en la redacción del texto? Si no es así, ¿Porqué?

Dos hechos cruciales marcaron la historia de Tierras de Talavera, para mal, uno el reparto provincial de 1833 y dos, el Estatuto de Autonomía de 1982. En ambos supuestos no reconocieron nuestra singularidad, destacando la desmembración provincial de Javier de Burgos a primeros del siglo XIX.

La Siberia Extremeña, el Campo Arañuelo, la Jara Talaverana, el Rincón de Anchuras, el Valle del Tiétar, fueron disgregados a otras provincias y comunidades autónomas sin tener en cuenta su realidad común. Sin embargo, las fronteras imaginarias de las provincias de Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Ávila y Toledo, no han impedido que sigamos teniendo una realidad provincial. Compartimos acento, cultura y tradiciones, las históricas relaciones socioeconómicas han llegado hasta la actualidad, tenemos una climatología, orografía, hidrografía similares y un patrimonio natural, histórico y etnográfico comunes, además es una realidad que todos los los pueblos de Tierras de Talavera y de su zona de influencia, confluyen de una manera radial hacia su capital de referencia, Talavera, la cual ejerce dicha función de una manera efectiva.

Todo esto tiene que estar reflejando dentro del nuevo Estatuto de Autonomía, si no es así, sería imposible sentirse identificado con un texto que vinculará a nuestras futuras generaciones, nos marginará nuevamente y nos condenará al ostracismo provincial e institucional por otros 30-40 años. Si nuestros representantes políticos no están ahora, si no están ahí, si no nos defienden hoy ¿Para qué los queremos? Además, será imposible sentirnos cómodos dentro de esta Comunidad Autónoma, como ya lo estamos en una provincia que no nos representa, no lo ha hecho nunca y menos ahora.

Como estamos viendo que esto es una imposición, no hay luz en los despachos donde PP y PSOE están acordando nuestro futuro, que sepamos no hay voz que nos represente, el movimiento social 'Talaveranista' estará obligado a trabajar a corto, medio y largo plazo para constituir provincia propia, dentro de los márgenes que nos permitan la Constitución Española y las leyes que rigen el estado de derecho.

¡Paisanos de Tierras de Talavera, es ahora o nunca!