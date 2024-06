Situación precaria del sector del transporte sanitario concesionario del SESCAM (ambulancias)

Estimado Sr. Jesús Fernández Sanz:

Soy Técnico en Emergencias Sanitarias (TES). Como sabe, se trata de un título académico de Formación Profesional, una de cuyas competencias es la atención sanitaria del paciente y su traslado mediante ambulancia.

En mi expediente académico consta que lo obtuve con Matrícula de Honor y es totalmente vocacional dedicarme a atender a los pacientes de la mejor manera posible, tanto técnica como humanamente.

Durante unos años infructuosos en los que no se me ha dado la oportunidad de trabajar en “mi tierra” como TES, sí fuera de ella, tuve la oportunidad de trabajar en las 'ambulancias del SESCAM', que en realidad son empresas concesionarias.

Sin embargo, comprobé las condiciones laborales precarias bajo las que se trabaja en al menos una de ellas.

Pude conocer que el convenio colectivo llevaba 'caducado' muchos meses y ni siquiera aparece la Categoría Profesional de TES.Me contrataron como Ayudante de Conductor, a pesar de que el 100% de la jornada laboral realizaba actividades de conducción en solitario, mediante un contrato temporal de seis meses.

La jornada era parcial, pese a lo cual sistemáticamente realizaba horas extraordinarias.

Tras trabajar en esta empresa me surgieron dudas en tres cuestiones:

-El contrato temporal: ¿se utiliza para cubrir puestos de trabajo que siempre son los mismos?

-El contrato indefinido: ¿frecuentemente se convierte en indefinidos a personas que tienen una relación de parentesco u otra afinidad personal?

-El estado de muchos vehículos, ¿era adecuado o era deficiente por falta de mantenimiento y por la antigüedad de los mismos? ¿se procedía a su reparación o la misma se dilataba excesivamente en el tiempo?

Finalmente, se produjo la “tragedia laboral” al reclamar que las horas que trabajaba se ajustaran a las que estaba contratado sin negarme cuando fuera necesario a realizar horas extraordinarias y al reclamar cómo podrían darme en descanso el gran exceso de horas de trabajo que había acumulado.

No hubo renovación ni me han vuelto a contratar.

No obstante, al escribir esta carta no lo hago con un sentimiento de resentimiento, sino de tristeza porque las personas mayores que han trabajado duro toda su vida no tengan el transporte sanitario que merecen, y de frustración por no poder seguir ejerciendo mi vocación de TES en el sector público.

En definitiva, escribo esta carta abierta dirigida a usted como consejero de Sanidad con dos motivos:

1.- Denunciar, según mi criterio, la situación de precariedad que vive el sector del transporte sanitario en algunas empresas adjudicatarias del SESCAM.

2.-Reclamar como solución la gestión pública directa del transporte sanitario del SESCAM que respete el principio de mérito y capacidad en el acceso y promoción del personal y garantice una adecuada política de gestión de calidad en la prestación del servicio de cara a los pacientes.

Esperando tenga a bien contestar, me despido de usted.

Un cordial saludo.

Fdo.: J.M.G.M.

PD: Desde el punto de vista jurídico, entiéndase que esta carta se basa en la libertad de expresión y, por tanto, supone que todas mis afirmaciones constituyen mi opinión personal, no un intento de calumniar o injuriar.