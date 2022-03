El Parlamento Europeo admite la primera petición de interinos de una universidad española sobre temporalidad

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la petición realizada por la Plataforma de Interinos y Laborales de Larga Duración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en la que denuncian el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en las Universidades y Administraciones Españolas.

Esta petición, según señala esta plataforma, es la primera presentada por parte de una universidad pública española, y en la misma el colectivo de interinos de larga duración de la UCLM ha denunciado el abuso de la contratación en la administración española. Se centra “en el abuso que supone la contratación temporal reiterada y el incumplimiento de la Normativa Europea durante más de dos décadas”.

En su petición, esta Plataforma formada por personal de Administración y Servicios de la Universidad Regional solicita que se aplique correctamente la normativa europea o, en todo caso, la nacional en vigor, la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, más favorable que el derogado RDL 14/2021 con respecto a la figura del interino de larga duración en situación de abuso de ley.

Dado que esta nueva legislación considera que “dichos trabajadores se encuentran en situación de abuso excepcional, prolongada durante muchos años, y que las administraciones se han aprovechado de esta situación de vulnerabilidad para su propio interés y beneficio laboral y económico”.

“Profesionalidad más que demostrada”

Según exponen en esta petición, “muchos ya hemos superado uno o varios procesos selectivos en igualdad y libre concurrencia; quedando en bolsa de trabajo porque las plazas ofertadas eran mínimas. Por lo tanto, no tiene sentido que se nos someta a un nuevo proceso selectivo en las mismas condiciones. Somos trabajadores con nuestra profesionalidad más que demostrada y nos tienen que dar una solución, clara, justa y sin condiciones imposibles. Muchos de nosotros, la mayoría, hemos sufrido reiteradamente cambios de destino en el trabajo, decididos por la autoridad correspondiente por puro interés de la institución”, ha afirmado esta plataforma.

“Muchas veces, aunque de forma encubierta, nos destinan y cambian a puestos donde hay problemas y ningún funcionario fijo quiere ir. Tratándose de decisiones a las que no podemos oponernos por nuestra situación de vulnerabilidad; se han dado casos en que era eso o irse a la calle. Con nuestros derechos laborales ninguneados, tenemos motivos objetivos para sentirnos, en muchos sentidos, trabajadores de segunda con respecto a nuestros compañeros funcionarios fijos”, continúa la petición.

Por ello solicitan al Parlamento Europeo que “para el personal en estas condiciones debe proponerse un acceso directo o un concurso de méritos que nos proporcione la posibilidad de acceder a la fijeza que nos corresponde y que se restrinja sólo y únicamente a los trabajadores en situación de interinidad que no gozan de estabilidad laboral, hayan estado o no siempre en el mismo puesto de trabajo y haya salido o no la plaza a concurso”.

A su juicio, “hay que tener en cuenta que el cambio de un destino a otro nos viene impuesto y atiende a las necesidades o intereses de la institución que no del trabajador, lo que supone más esfuerzo e incertidumbre para el trabajador, por lo tanto, a la hora de determinar las condiciones en el proceso, no se nos debe castigar también por esa causa”. Esta petición se encuentra en estos momentos abierta a adhesiones en el portal del Peticiones del Parlamento Europeo con el no 1177/2021 y accesible a través del enlace: https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/home.