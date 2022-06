El presidente del PP de Toledo: “La opción de Vox es una opción más cercana que cualquier otra”

“La opción de Vox es una opción más cercana que cualquier otra. Tenemos cosas que nos separan, pero tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan”, ha reconocido Carlos Velázquez, presidente del PP de Toledo. En una entrevista con la agencia Europa Press, ha recordado también que hay municipios toledanos donde la formación de extrema derecha incluso presta apoyo a “algunas políticas a gobiernos socialistas”, como ocurre en Seseña u Ocaña.

“Cuando llegue el momento de ver el resultado electoral, de sentarnos, de analizar, será momento de poner en el balance las cosas que nos separan y las que nos unen. Tenemos que hacer un análisis provincial, pero Vox es un partido constitucional, que defiende la unidad de España, mientras que en España se gobierna con partidos que atacan esa unidad de España y la libertad personal”, ha enfatizado Velázquez, añadiendo que además Vox, como otra de las similitudes con el PP, “defiende la propiedad privada”.

Tras recordar que él mismo, como alcalde de Seseña, ha gobernado tanto en solitario como con apoyo de Ciudadanos, ha dejado claro que es mucho mejor hacerlo con mayoría absoluta, ya que así se pueden cumplir más proyectos. En este aspecto, ha señalado que las filas de su formación, el Partido Popular, están “preparadas” para afrontar el año electoral y tras renovar varias de las juntas locales --ya van 16--, el partido está “vivo” para asaltar las urnas y superar el centenar de alcaldías en la provincia como reto.

Afiliados y candidatos

Velázquez ha celebrado que el partido desde su liderazgo sea “más participativo y protagonista de la vida de cada uno de los municipios de la provincia”. “Es fundamental estar cerca de los afiliados”, recalcó, ahora que se ha comenzado con la renovación de las juntas locales --cuyos presidentes serán, “en muchos casos”, los candidatos en las municipales--, se pretende renovar estos órganos al 50% antes de que acabe el año. Además de renovar juntas, se plantea igualmente crear allá donde no las hay.

Sobre la elección de candidatos, ha recordado que en las capitales de provincia la decisión la toma la dirección nacional; mientras que en aquellos municipios con menos peso poblacional, es la dirección provincial quien manda, a excepción de los municipios con más de 50.000 habitantes, donde el centro de operaciones lo comanda la dirección regional.

En todo caso, ya se ha iniciado “un proceso de escucha activa, colaboración y comunicación” entre las distintas direcciones y ya se están efectuando “muchas reuniones”, todas ellas comunicadas a nivel regional y nacional.

En lo que respecta al trabajo que le toca a la dirección provincial, en estos momentos “está bastante avanzado”, y aunque hay municipios donde “todavía no hay decisión tomada”, se está escuchando a las juntas locales, que tienen “capacidad de proponer candidatos”. En estos momentos, el PP comanda cerca de 70 alcaldías de toda la provincia, “una cifra muy baja” que aspira a incrementar “de manera importante”.

“Queremos tener tantas alcaldías como en 2011. Alguno pensará que me estoy volviendo loco, pero estamos trabajando para poder conseguirlo. Se está trabajando a nivel provincial y autonómico, con liderazgo renovado”, ha señalado Velázquez, quien recuerda que hace 11 años el PP regía más del 50% de los ayuntamientos de la provincia “de manera holgada”.

Posible candidatura en Toledo

Sobre la posibilidad de que sea él quien aspire a gobernar en la ciudad de Toledo, ha dicho que todavía no sabe qué va a pasar. “Si lo supiera, no podría decírtelo. Es cierto que es un privilegio estar en política y ha sido un privilegio haber sido de todo, y sería más privilegio poder tener la capacidad de gobernar”, ha admitido, recordando que es para eso para lo que uno “se mete en política”.

“Creo que cuando llegue el momento se explicará”, ha señalado, indicando que espera que se conozcan los candidatos a las municipales en torno al mes de julio, incluso “antes de verano”. De todas formas, ha querido dejar claro que, si bien el candidato es importante, “es más importante la candidatura que se conforme en torno al candidato”.

También ha criticado a la alcaldesa de la localidad, Milagros Tolón, a quien ha acusado de estar “más preocupada por la foto y por la imagen” pese a que la ciudad lleva “quince años de abandono socialista”. Sobre Talavera, ha apuntado que ningún Gobierno había “prometido tanto y cumplido tan poco” como el actual. “Por mucho que echen las culpas al PP, la gente no es tonta”, ha insistido, indicando sobre la promesa de la instalación de Meta en la ciudad trayendo consigo mil puestos de trabajo que, si bien el PP quiera “ayudar”, espera que no sea como la antigua promesa de García-Page de que la factoría de Coca-Cola iba a instalarse en Toledo.

De Illescas, ha considerado que sus avances en cuanto a la implantación de empresas logísticas no es por mérito “de un alcalde del PSOE”, ya que vienen de la iniciativa privada; mientras que la localidad presenta problemas de accesos a la A-42 que no terminan de solucionarse y que provocan “colapso en las carreteras”. Por último, en alusión a Seseña, localidad que él mismo gobernó las dos últimas legislaturas, ha lamentado que la Alcaldía socialista “no ha finalizado proyectos iniciados por el PP”, y que no se recupere el convenio sanitario con Madrid, texto que “han enterrado”.