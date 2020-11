PSOE y Ciudadanos tumban la enmienda a la totalidad del PP y los presupuestos regionales siguen adelante

Los votos del PSOE y Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha han tumbado la enmienda a la totalidad del PP presentada al Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2021. Una vez superado este paso, las cuentas regionales continúan su trámite parlamentario. Se tendrá que abrir un plazo para que los grupos puedan presentar enmiendas parciales y, a su vez, los distintos consejeros acudirán a las Cortes a explicar los presupuestos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha asegurado que la enmienda a la totalidad de los 'populares' "no es creíble" y no es oportuna políticamente porque, en opinión del Gobierno de Castilla-La Mancha, "el obstruccionismo" del PP en tiempo de crisis "no es entendido por los ciudadanos". "Oponerse por oponerse sin base alguna a un proyecto de presupuestos que es muy expansivo no multiplica su credibilidad política y solo va a multiplicar las opciones para que sigan en la oposición", ha advertido a la bancanda 'popular'.

De su lado, la portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Lola Merino, ha dejado claro que su formación no va a retirar la enmienda a la totalidad que han presentado a las cuentas del próximo ejercicio porque consideran que son "copia y pega" de los vigentes, son "irreales" y "no están pensados para "corregir las graves situaciones que sufren los castellanomanchegos" a causa de la pandemia.

"No están pensados para crear empleo ni para mantener el actual ni corrigen las diferencias sociales, sino que siguen empobreciendo a los castellanomanchegos", ha criticado Merino, que ha pedido al consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, que "deje de decir mentiras" pues en ningún momento se ha dirigido a su partido para consensuar las cuentas del próximo ejercicio.

"No son los presupuestos para la recuperación"

Además de criticar que los ingresos que prevé Ruiz Molina son "ficticios", pues la economía va a caer y a la Administración regional le va a ser "imposible" recaudar 50 millones de euros como alega, ha incidido en la necesidad de contener gasto inútil, "pues siguen aumentado en altos cargos". "No son los presupuestos para la recuperación. Se los devolvemos con el ánimo de sentarnos con ustedes y pactar las cuentas que necesita Castilla-La Mancha. Estamos dispuestos a hacerlo pero el PP pone sobre la mesa bajar los impuestos y un plan de rescate", ha terminado reiterando Merino.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos David Muñoz ha avisado al PSOE de que "votar en contra de esta enmienda no es ni mucho menos, ni se les ocurra pensarlo, votar a favor de estos presupuestos". "Preferiríamos que el PP de Castilla-La Mancha tuviera la actitud que está demostrando tener Ciudadanos -en un momento de pandemia- y que el propio PP demostró tener hace 25 años", cuando no presentó una enmienda a la totalidad a las cuentas regionales.

Ha argumentado que "votar en contra de esta enmienda a la totalidad es solamente una mano tendida para seguir trabajando en mejorar estos presupuestos y para que en estos presupuestos se lance un salvavidas a las empresas que peor lo están pasando".

"Es una mano tendida para conseguir aumentar los fondos destinados a la conciliación entre familia y trabajo para que en Castilla-La Mancha el paro deje de tener nombre de mujer", ha continuado Muñoz. "Señores del PSOE tienen esa mano tendida, pero de ustedes depende que esta mano siga tendida cuando comencemos la tramitación de las enmiendas parciales al presupuesto", ha advertido a la bancada socialista.