El presidente de la patronal de Castilla-La Mancha tacha de “populismo” la reducción de jornada laboral

La patronal de Castilla-La Mancha ha hecho un balance de 2023 con datos que considera “moderadamente positivos” en la región, advirtiendo, eso sí, de la “desaceleración del crecimiento de la economía” que vaticinan se mantendrá en 2024. El presidente de CECAM, Ángel Nicolás, ha resaltado que a la par que hay “buenas noticias”, también hay “preocupación” e “incógnitas” como la de los contratos fijos discontinuos, o la desaceleración general del empleo.

Nicolás ha culpado abiertamente al Gobierno de España de “incrementar los obstáculos” a las pymes y los autónomos, con la “sola intención de recaudar más”. “Lo que los empresarios se encuentran es un escenario de mayores costes financieros y laborales”, resaltó, que cifró en cerca de un 20% y que tienen la “consiguiente merma en los márgenes empresariales”. Entre estos obstáculos se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que tachó de ser un “nuevo impuesto”, al haberse gestionado “sin tener en cuenta la situación de las empresas”.

En la misma línea se refirió a la propuesta de la reducción de jornada. Una medida que tachó de “populista” y en definitiva, un “despropósito”, lamentó Nicolás. “La ministra [Yolanda Díaz] ha querido imponer las 37,5 horas con o sin los empresarios, rompiendo la cultura de diálogo que hemos defendido y ha caracterizado las negociaciones. Es más coacción que negociación”, lamentó Nicolás.

Además, desde la patronal han resaltado que ya hay un “90%” de los trabajadores y trabajadoras que no cumplen con su jornada cuando es de 40 horas. En definitiva, un “auténtico disparate”, aseguró el presidente de la patronal. Desde CECAM han calculado que la reducción de la jornada laboral podría llegar a costar unos 64 mil millones de euros, para el total de la población ocupada de España. “Si tenemos en cuenta que el 90% de los trabajadores no cumplen las 40 horas semanales, ya me dirás de qué manera se puede cubrir esa ecuación”, resaltó.

La patronal quiere que Castilla-La Mancha sea una “isla”

Dentro del tono de moderado optimismo que caracteriza a la patronal castellanomanchega, Ángel Nicolás ha resaltado que lo ideal es que la región sea una “isla” dentro de un ambiente donde se percibe una “falta de confianza” generalizada por las decisiones políticas, especialmente las del Gobierno de España. “La inestabilidad política tiene un coste para la economía”, describió, mientras recordaba que los “ataques a los empresarios son ”injustos“, afectan a la convivencia y a la estabilidad del país”. “Toda esta corriente de opinión que se vierte desde la administración nacional contrario a los intereses empresariales se traduce en medidas que ponen más dificultades a las empresas”, zanjó.

“Pretendemos que Castilla-La Mancha sea una isla en el panorama nacional y lo oís cada día. Tenemos una enorme ventaja y así lo vendemos”, señaló, apuntando especialmente a los corredores del Henares y de Illescas, que es por donde se puede ir ampliando porque “el resto de Madrid está colapsado”.

“Todo es mejorable en la vida, pero a los resultados que voy es que es la segunda región con menos horas perdidas por conflicto laboral que hay en España. Es un sitio magnífico para invertir y aquí las empresas son bienvenidas, no se habla mal de las empresas ni los empresarios. Mientras haya estabilidad, siempre es un aliciente”, advirtió. Desde CECAM han afirmado que quieren que el papel de los agentes sociales quede también fijado en el Estatuto de Autonomía.

La postura de Page ante la amnistía es “razonable”

Nicolás también ha señalado que la actitud de Emiliano García-Page ante la negociación de la amnistía y sus últimas declaraciones, Ángel Nicolás, ha señalado que es “razonable” y que es lo que “tiene que hacer”. Además, ha afirmado que tanto Comisiones Obreras como UGT coinciden en “este criterio”.