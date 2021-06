Universitario y de prácticas en el pueblo: Castilla-La Mancha arranca experiencia contra la despoblación

En menos de un mes la Universidad de Castilla-La Mancha pondrá en marcha la primera edición del programa ‘UCLM Rural. Universitarios ante la despoblación’, con oferta de prácticas externas, cuyo objetivo es la inserción laboral de los estudiantes en los pueblos de la región.

El programa se articulará a través de prácticas retribuidas que se podrán desarrollar tanto en instituciones públicas como privadas en municipios de menos de 5.000 habitantes y que servirán para que los universitarios completen su plan formativo.

“Esas competencias que ya han adquirido y que han desarrollado en parte durante sus estudios de Grado o Máster. Ante su próxima salida al mercado laboral queremos ponerles en contacto con el ámbito rural para que sepan que puede ser una vía para obtener empleo”, según explica Rosario Pérez Morote, directora Académica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

‘UCLM Rural’ tiene “la misma filosofía” que el programa ‘Erasmus Rural’ que pondrá en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a lo largo del curso 2021-2022, pero la universidad castellanomanchega se adelanta a la iniciativa.

Entra en vigor este mismo verano y la oferta de prácticas se extenderá en dos periodos distintos. Primero durante los meses de julio, agosto y septiembre. Después, habrá un segundo periodo previsto para octubre, noviembre y diciembre.

La UCLM abrió plazo hasta el pasado mes de abril para la adhesión de empresas, instituciones o asociaciones del medio rural al programa. “Buscábamos captar colaboradores”, explica Rosario Pérez Morote. Lo harán mediante distintas fórmulas: la oferta de prácticas, de formación, a través de financiación directa…

“La respuesta ha sido estupenda. Estamos muy satisfechos porque ha habido mucho interés”, se congratula. En total, la UCLM ha recibido 126 solicitudes de participación entre empresas, ayuntamientos y asociaciones, con una oferta total de 170 prácticas.

Una oferta de 50 plazas entre julio y septiembre

El programa está dirigido a estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha de los últimos cursos de grado o máster, que deseen explorar el medio rural como posible mercado laboral.

En el caso de las prácticas curriculares se adaptarán al plan de estudios de cada titulación que, en su caso, marcará los créditos mínimos superados que sean necesarios para poder matricularse de dicha asignatura.

Para prácticas extracurriculares será necesario tener superados al menos el cincuenta por ciento de los créditos de la titulación de grado (120 ECTS) o máster (30 ECTS).

La directora académica recuerda que “el programa UCLM Rural tiene unas plazas limitadas. Desafortunadamente no vamos a poder enviar a 170 estudiantes porque no hay financiación para todos. En todo caso, a los colaboradores les estamos diciendo que, dentro del programa o no, pueden contar con nosotros para coger a los estudiantes en prácticas”.

Y es que en el primer año la UCLM oferta un total de 50 plazas entre julio y septiembre para universitarios que dispondrán de tutor y que tendrán una jornada para las prácticas entre cinco y ocho horas diarias. “Son prácticas de calidad que estarán muy diversificadas”.

Para los meses de otoño quedarán entre 10 y 12 plazas de prácticas para titulaciones específicas.

Hay de todo y esa ha sido nuestra gran alegría. Vamos a poder llegar a todos nuestros estudiantes. Me atrevería a decir que el 90% de nuestras titulaciones están representadas

Las prácticas se desarrollarán en las provincias de Cuenca, Ciudad Real, Toledo y Albacete. “En Guadalajara la Universidad de Alcalá también ha puesto en marcha este proyecto. Hemos hablado con ellos y las peticiones que nos han llegado desde Guadalajara se las hemos enviado para que las puedan tramitar”.

“Turismo ha sido una de las titulaciones más demandadas”

La directora académica se muestra también satisfecha por la gran variedad de sectores para los que habrá prácticas. “Hay de todo y esa ha sido nuestra gran alegría. Vamos a poder llegar a todos nuestros estudiantes. Me atrevería a decir que el 90% de nuestras titulaciones están representadas”.

Reconoce, no obstante, que “hay perfiles más demandados que otros”. Se refiere en particular a los graduados en Economía, Administración y Gestión de Empresa, Humanidades, Geografía y Desarrollo del Territorio, Agrónomos, Ingeniería Forestal, Ingeniería Informática o Turismo, “aunque nuestro Grado es muy reciente, están en segundo curso y no van a poder incorporarse a estas prácticas. Ha sido una de las titulaciones más demandadas”.

Pérez Morote espera que “el programe cale entre nuestros jóvenes y puedan contemplarlo como una opción de vida más”.

200.000 euros para un programa financiado, sobre todo, por las diputaciones

La financiación para el programa ‘UCLM Rural’ asciende a 200.000 euros y será soportada, básicamente, por las cuatro diputaciones provinciales. “También hay ayuntamientos que, de forma puntual, han ofrecido financiar parte de las becas o empresas que ofrecen financiar parte del alojamiento o del desplazamiento”.

El estudiante recibirá una compensación económica que cubrirá, además, los gastos de alojamiento y manutención. Llegará a un máximo de 950 euros brutos al mes.

En este primer año del programa se celebrarán sesiones de acogida para los estudiantes por parte de los agentes sociales del medio rural. “Será una primera inmersión a la vida en estos territorios”. Ya de cara al próximo año, la UCLM espera diseñar una formación previa específica para los participantes que se realizaría entre marzo y abril.

La UCLM analizará el impacto del programa en el ámbito rural y, además, el curso que viene planea “poner en marcha proyectos multidisciplinares en los municipios”. Se hará en colaboración con los agentes sociales “sabiendo de forma previa qué problemas hay en cada municipio, en qué podrían colaborar nuestros estudiantes. Lo queremos ver de forma integral porque puede dar muy buenos resultados si analizamos de base el territorio”.