Castilla y León critica el estudio sobre AstraZeneca y recomienda no mezclarla con otra vacuna para la segunda dosis en menores de 60

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha criticado duramente la falta de decisión del Gobierno central sobre la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca a los menores de 60 años a los que da la posibilidad de elegir la vacuna de Pfizer. Así, Igea, médico de profesión, ha recomendado que los destinatarios opten por la segunda vacuna del mismo laboratorio, ya que según su criterio "no existen evidencias desde el punto de vista de la seguridad" sobre la mezcla de vacunas. El Gobierno ha abierto la posibilidad de que las personas que han recibido AstraZeneca, se pongan la segunda dosis o bien opten por la Pfizer.

La postura de la Junta de Castilla y León es hacer firmar a los pacientes un consentimiento informado en cualquiera de los dos casos. Los llamamientos a la vacunación se retomarán cuando se conozca el informe del Comité de Bioética que ha encargado el Ministerio de Sanidad. La recomendación de la Junta de completar la vacunación con el mismo suero que se empleó en la primera dosis, parte del conocimiento científico y de la seguridad sanitaria, así como de las decisiones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y de la ficha técnica de la vacuna AstraZeneca. "No quiero entrar en polémicas, pero no puedo recomendar aquello que no está probado o demostrado", ha remarcado.

En este sentido, Igea entiende que no se pueden sacar conclusiones claras del estudio que se encargó al Instituto Carlos III sobre una muestra de 600 personas. A su juicio, supone un "serio desprestigio" de la sanidad pública. El estudio, según el vicepresidente, no es concluyente respecto a la seguridad de usar la segunda dosis de Pfizer, ni a su eficacia aunque eleve los anticuerpos. Además, la mezcla de ambas vacunas, según el estudio aumenta los efectos adversos leves o moderados, mientras que los graves, señaló Igea "no se pueden haber detectado en una muestra de 600 personas".

Respecto a la posibilidad que se da a los ciudadanos de elegir qué segunda dosis quieren, Igea ha reconocido estar "perplejo". "¿Yo qué voy a hacer? Recomendarles desde la evidencia lo que a nosotros nos parece mejor y es ir por el camino que marca la evidencia científica que tenemos en este momento, y es que la segunda dosis sea la misma que la primera. ¿Están los ciudadanos perplejos? Claro, y yo, pero no puedo hacer otra cosa porque en esto consiste la cogobernanza, somos solidarios con lo que se decide, no nos queda más remedio, pero si se puede elegir, yo recomiendo eso", ha añadido.

Igea ha asegurado desconocer las razones que han llevado al Ministerio de Sanidad a recomendar que la segunda dosis sea de Pfizer, una decisión que respalda la "inmensa mayoría de los expertos" y también ha censurado que sean los directores de Salud Pública, "cargos de libre designación", quienes hayan tomado la decisión frente a la opción de los expertos.

En Castilla y León hay 71.000 personas menores de 60 años pendientes de recibir la segunda dosis en las próximas semanas para completar su inmunización. Hay disponibles 40.000 dosis de AstraZeneca, y de la decisión de las personas dependerá la logística para seguir con la vacunación del resto de grupos. “Si no nos das vacunas, no nos des problemas”, ha pedido Igea al Gobierno central.