Castilla y León prevé un nuevo estallido del virus por la cepa británica pero no implementa nuevas medidas

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la situación en la Comunidad "está muy lejos de ser aceptable" y ha avanzado que "es probable que empiece a crecer la cepa británica y se produzca un nuevo estallido de incidencia". "Puede producirse una nueva ola", ha advertido. No sólo eso, Igea ha lamentado estar "desgraciadamente" donde predijo. "El grado de saturación hospitalaria es máximo", ha reconocido. Pero, a pesar de ello, no se han anunciado nuevas restricciones puesto que las medidas tomadas el 7, el 10 y 14 de enero "están surtiendo efecto".

Respecto al hecho de que Castilla y León está en los primeros lugares de incidencia, con 1.524 casos a 7 días, Igea ha explicado que "es fácil de entender" puesto que la Comunidad "triplica a la siguiente" en incidencia en número de pruebas. En la última semana Castilla y León duplica el número de pruebas que realiza la Comunidad de Madrid por cada 100.000 habitantes y está en 700 puntos por encima de la media.

"Esto es sólo el inicio de la ola"

"Cortamos la transmisión que es nuestro objetivo. Hoy la incidencia a 7 días es menor que el día anterior, pero no hay optimismo. Tenemos 2700 casos diarios, eso supone que hay otras 250 personas que van a ingresar en hospitales, nos quedan días muy duros. El tsunami se produjo hace dos semanas pero la ola llega ahora y esto es solo el inicio de la ola", ha advertido.

Según Igea, la estrategia adoptada por la Junta "da sus frutos pero es insuficiente" por lo que ha reiterado que el Ministerio de Sanidad debe aprobar una herramienta que permita confinamientos domiciliarios por municipios con una incidencia descontrolada. "Lo decimos nosotros, el resto de las comunidades y los expertos de la OMS, no sabemos quién más lo tiene que pedir", ha criticado el vicepresidente.

"Llamamos a la responsabilidad, estamos trabajando, tomamos medidas adecuadas y surten su efecto pero la situación es extremadamente preocupante", ha insistido. Francisco Igea también ha advertido que Castilla y León no va a desescalar "en muchísimas semanas". También ha sido crítico con la escasez de las vacunas. "No sirve de nada decir que ya lo dijimos, queríamos tener stock de vacunas para tener la segunda dosis asegurada y el Ministerio nos dijo que no, que se aseguraba el suministro. Somos conscientes de lo que pasa, pero es el momento en el que los Gobiernos y Europa tienen que actuar, es inaceptable lo que ocurre en Europa y a nivel mundial con las vacunas. Trasladaremos nuestra indignación a la Unión Europea para que dé un puñetazo en la mesa, porque no vamos a aceptar estos hechos, están en juego la vida de nuestros ciudadanos y no es admisible la situación actual, que haya contratos ocultos y precios ocultos. Los contratos tienen que ser transparentes", ha zanjado, Por último ha censurado el recurso del Gobierno central sobre el toque de queda adelantado en Castilla y León. "O gobiernan, o dejan gobernar", ha planteado.