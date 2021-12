Castilla y León y las instrucciones a sus positivos: autorastreo, aislamiento y tareas que aporten “emociones positivas”

Los miles de positivos que se confirman a diario en Castilla y León entran a los centros sanitarios para que les hagan el test que confirme su positivo en COVID-19 y salen con un papel con instrucciones para hacer ellos mismos el rastreo de contactos y decirles qué hacer, y con la recomendación de "autocuidados" como "dieta equilibrada, buena hidratación, evitar tóxicos, dormir bien, deambular frecuentemente, relajación y realizar tareas que aporten emociones positivas".

El documento no sólo se entrega a los positivos, está también en la web del servicio de salud de Castilla y León. elDiario.es ya informó el pasado 24 de diciembre que el manejo de casos previsto por la Junta de Castilla y León y que se ha difundido en un protocolo a los profesionales sanitarios, nada tiene que ver con la "estrategia" que se ha contado en ruedas de prensa. Tanto el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, han insistido en que van a tratar de contener la sexta ola sin medidas restrictivas pero implementando "la vacunación y los rastreos". Y para esto último exigen al Gobierno central 120 rastreadores del Ejército pero ocultan que son los propios positivos los encargados de rastrear.

Los autorastreos, fuera de la estrategia nacional

La iniciativa está fuera de la estrategia nacional, que hasta el momento mantiene que los rastreos son tarea de las comunidades autónomas, que pueden solicitar el apoyo del Gobierno central. "Si me informan de resultado positivo tengo CORONAVIRUS. Permaneceré aislado durante 10 días. No es necesario hacerme prueba final (salvo que sea trabajador sanitario o sociosanitario). Tengo que avisar a todas las personas con las que he estado más de 15 minutos a menos de 1,5 metros y sin medidas de seguridad desde dos días antes de empezar con síntomas o desde que di positivo si no he tenido síntomas, para que vigilen si presentan síntomas, reduzcan sus contactos sociales a los imprescindibles, eviten estar con personas vulnerables y refuercen las medidas de protección (mascarilla, distancia, lavado de manos, ventilación)", indica Sacyl en el impreso que entrega a los positivos.

No obstante, a pesar de que los infectados deben avisar a esos contactos estrechos, el protocolo que manejan los profesionales sanitarios indica que no hay que hacerles pruebas a menos que presenten síntomas. De esa manera, los asintomáticos que ignoran su condición pueden contagiar.

En este momento, Castilla y León tiene varias provincias en situación de riesgo muy alto. Valladolid es la que tienen mayor incidencia en toda España. Palencia está en quinto lugar y Segovia la octava. En los hospitales de la Comunidad hay 415 personas ingresadas en planta y 101 en las UCIs. Desde hace un par de semanas se intenta aliviar la presión en las unidades de críticos derivándolos a otros hospitales, pero se teme que todas las provincias acaben en situación similar, con las UCI colapsadas tras las fiestas navideñas. Especialmente se teme lo que ocurra tras el 31 de diciembre, con macrofiestas y cotillones. Además, la Junta ha ignorado las sugerencias del Comité de Expertos, que apostaba, entre otras medidas también descartadas, por cerrar las barras de los bares y limitar el ocio nocturno hasta la 1 de la madrugada como hora tope de cierre.