El Comité de Expertos propone que Castilla y León cierre las barras de los bares y que el ocio nocturno sólo abra hasta la 1.00

El Comité de Expertos de Castilla y León propone el cierre de barras, el cierre del ocio nocturno a la 1 de la madrugada, limitar las reuniones familiares a un máximo de 10 personas y aumentar la frecuencia de paso de transporte público entre otras medidas. Así lo recoge el acta de la reunión que se celebró el pasado 17 de diciembre, y a la que asistieron como asesores y para proceder a un abordaje integral de la sexta ola, los coordinadores clínicos de COVID-19 en los ámbitos de UCI, Medicina Interna, Neumología y Microbiología, así como de los directores generales y otros directivos de la Consejería de Sanidad y Gerencia Regional de Salud. El presidente de la Junta de Castilla y Leon, Alfonso Fernández Mañueco, pedía hace unos días a los expertos "decisiones concluyentes" si bien la función de estos expertos es de asesoría, no ejecutiva. Una vez recogidas en el acta las propuestas, está por ver si el nuevo Gobierno, una vez defenestrados los socios de Ciudadanos, las asume en el Consejo de Gobierno Extraordinario que se celebra este martes.

Según expuso en la reunión del pasado viernes la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, cesada junto al resto de consejeros de Ciudadanos el pasado lunes, se ha producido un brusco cambio en la situación epidemiológica, llegándose a superar la semana pasada en Castilla y León la cifra de 2000 casos diarios notificados de COVID-19. "Ello conlleva también un aumento de la presión asistencial en Atención Primaria, y paulatinamente en todos los niveles del sistema sanitario, que puede ir a más en las próximas semanas", advirtió. Aunque hay un "creciente avance en la vacunación", las últimas evidencias (en particular el informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades -ECDC, entre otros) señalan que por sí sola no es suficiente ante la variante Ómicron, la cual puede ser la variante dominante en breve tiempo.

De ese modo, la consejera Casado advirtió del "claro riesgo de que, en confluencia con las semanas navideñas, se pueda acelerar aún más la diseminación del virus y producir una situación compleja asistencial y de salud". Entre otros datos, muestra la Consejera de Sanidad la situación de Castilla y León en el contexto nacional de la incidencia de COVID-19, la evolución de las curvas de incidencia, la situación en los diferentes niveles de riesgo que se marcan para los 9 principales indicadores (5 epidemiológicos y 4 asistenciales) del “semáforo” nacional, la situación de los brotes epidémicos, las coberturas de vacunación actuales, las nuevas recomendaciones del ECDC, los tres últimos acuerdos en este ámbito del Consejo Interterritorial y la propuesta de actuaciones acordada en la ponencia de alertas y planes de preparación y respuesta . Aunque Casado mencionó la "campaña en positivo" que lleva a cabo la Junta, se refirió al establecimiento de una "estrategia de acción frente al aumento de casos y proximidad de fechas navideñas, con medidas sanitarias, medidas no sanitarias y medidas de reordenación y refuerzo del sistema, la necesidad de concienciar a la población de la gravedad de la situación y la pertinencia de establecer decisiones concretas, basadas en la evidencia y dentro del marco de actuación competencial de la Comunidad Autónoma, basándose en las aportaciones que estén basadas en la mayor consenso y aceptación por parte de todo el comité de expertos".

Medidas sanitarias y sociales: limitación de reuniones familiares y autotest de antígenos

Tras la intervención de los integrantes del comité, las conclusions fueron que había que tomar "medidas de ámbito no específicamente sanitario, como el refuerzo de las medidas de prevención como el uso de mascarillas, distancias, ventilación, reducción de contactos, aislamientos... pero también 'medidas sobre las reuniones familiares y sociales'. Así, los expertos recomiendan "en lo posible" evitar la celebración de comidas de empresa y actos sociales similares. En caso de celebrarse, se recomienda minimizar el número de participantes todo lo posible. En las reuniones en el ámbito familiar y social, se recomienda limitar el número de participantes a un máximo de 10 personas, minimizando todo lo posible la coincidencia de diferentes grupos de convivientes entre ellas. En todo caso, no deberían asistir a ninguna reunión familiar o social aquellas personas que tienen cualquier síntoma catarral o gripal; han sido diagnosticadas con COVID-19 y aún están en periodo de transmisibilidad; están esperando los resultados de la prueba diagnóstica de COVID-19; o están en situación de cuarentena o aislamiento.

También se recomienda que los asistentes a reuniones familiares y sociales se realicen un autotest de antígeno con la menor antelación posible a las reuniones, preferiblemente en las horas inmediatamente anteriores del mismo día, y en todo caso nunca más de 48 horas antes. Ello podrá permitir la detección de casos positivos, y siempre teniendo particularmente en cuenta que un resultado negativo de la prueba no excluye la infección. Todo ello con especial relevancia si hay personas más vulnerables, con enfermedades crónicas y en el caso de personas que retornen a su domicilio familiar en estas fechas (estudiantes y trabajadores). También se insta a trasladar el mensaje de que un resultado positivo en estos autotest debe ser asumido como caso de enfermedad y lo prioritario es aislar y avisar a los contactos estrechos, sin perjuicio de que más tarde se pudiera confirmar la prueba en el sistema de salud. Si no hay posibilidades de realización de test, se incide en la prudencia ante cualquier síntoma catarral y/o especialmente sugestivo de la enfermedad, debiendo evitarse la asistencia a las reuniones y proceder a aislamiento siempre que sea posible.

Mas frecuencia en el transporte público, y sí a las cabalgatas, pero evitando aglomeraciones

Respecto a 'medidas en relación con la movilidad y el transporte', se recomienda un incremento de la frecuencia de paso del transporte público con el objetivo de disminuir las aglomeraciones, siempre que ello sea posible. En los transportes se debería realizar ventilación con aire exterior y colocar información visible sobre los sistemas de ventilación y renovación del aire. Se incide en recordar la obligatoriedad del uso correcto de mascarilla (cubriendo nariz, boca y barbilla) en todo momento.

En cuando a las medidas relacionadas con los eventos navideños, los expertos aconsejan hacer una valoración prudente de los eventos que tengan lugar para asegurar que en aquellos que supongan un riesgo de aumento de la transmisión se establezcan las medidas pertinentes para su celebración, garantizando las condiciones de seguridad. Se permitirán eventos navideños (cabalgatas, desfiles, etc.) donde se pueda controlar lo máximo posible el acceso, evitando aglomeraciones, garantizando siempre el cumplimiento de todas las normas de higiene y medidas de prevención, uso de mascarilla y distancia de seguridad interpersonal. Se incide en que todos estos eventos deberían realizarse de forma muy prioritaria en lugares exteriores.

En las celebraciones religiosas se recuerda la necesidad de cumplir las medidas vigentes también en la celebración de eventos religiosos, garantizándose las medidas preventivas oportunas de uso de mascarilla, distanciamiento social, ventilación adecuada y limitación del contacto físico entre personas, así como con objetos de devoción "a besar" o similares. Se incide en la precaución especial con los coros, se recomienda reducir en lo posible los cánticos y mantener el uso de mascarilla y distanciamiento interpersonal.

Cerrar las barras y limitar el ocio nocturno hasta la 1 de la madrugada

Sobre las 'medidas en el ámbito de la restauración, hostelería y ocio nocturno', el comité recomienda favorecer la disponibilidad de espacios en el exterior (terrazas) de los establecimientos de hostelería, no delimitados por paramentos que impidan la ventilación natural. Se considera pertinente que no pueda realizarse el consumo en barra en el interior de los establecimientos de hostelería, restauración y ocio nocturno. Se considera pertinente valorar el cierre nocturno de establecimientos hosteleros, y se menciona con especial prioridad el cierre del ocio nocturno a partir de las 01:00 horas, en coincidencia con las referencias horarias que se proponen en la Ponencia de Alerta y Planes de Preparación y Respuesta. En el interior de los establecimientos se recomienda un máximo de 10 personas por mesa con una distancia mínima de 1,5 metros entre los comensales de mesas diferentes, adecuándose por tanto el aforo máximo a este requisito. Se garantizará una adecuada ventilación natural, o mecánica en su defecto, pudiendo evaluar su eficacia mediante medidores de CO2, de uso especialmente recomendable.

Se incide en reforzar el mensaje de hacer uso correcto de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo, con cartelería bien visible recordando todas las medidas. Se recomienda reforzar las inspecciones de cumplimiento de medidas en este ámbito, en colaboración con los ayuntamientos y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Residencias: visitantes sin síntomas catarrales y test a quienes pasen fuera las fiestas

En los centros residenciales sociosanitarios: Durante las fechas navideñas se recomienda la realización de autotest por parte de los visitantes o participantes en actuaciones, garantizando que se cumplen las medidas de higiene y prevención y la distancia de seguridad. Asimismo, se desaconseja expresamente que en caso de cualquier síntoma catarral o gripal se acuda a un centro sociosanitario ya sea para visitar o realizar actuaciones y celebraciones. Se recomienda que a los residentes de centros residenciales sociosanitarios en caso de salir a una reunión social o familiar y pernoctar fuera del centro, se les realice al menos una PDIA a su regreso al centro residencial, siendo recomendable su repetición a los 3 días, así como una vigilancia estrecha frente a la aparición de posibles síntomas de COVID-19 en los días posterior a su reingreso, en todo caso. Se hacen extensivas estas recomendaciones a los trabajadores tanto sanitarios como sociosanitarios que se reincorporen tras un permiso vacacional.

Concienciación ciudadana y teletrabajo cuando sea posible

Los expertos también inciden en la importancia de las campañas de concienciación ciudadana, de forma general, así como campañas de sensibilización e información en lugares de mayor riesgo. Insisten en que se cumpla la normativa vigente en cuanto a la obligatoriedad del uso de la mascarilla siempre en espacios cerrados -con las excepciones contempladas en la normativa- así como al aire libre siempre que no esté garantizada la distancia de seguridad y sugieren la elaboración de nuevos materiales divulgativos que sean llamativos, con los mensajes clave de prevención. Además, aconsejan favorecer el teletrabajo siempre que sea posible. En el ámbito del trabajo presencial, se deberían evitar o reducir al mínimo posible las reuniones de trabajo, y fomentarse las videoconferencias u otros tipos de reuniones no presenciales. Sobre otras medidas en ámbito no específicamente sanitario los expertos consideran pertinente priorizar la PCR como PDIA en los centros escolares.

Los expertos también hablaron del del pasaporte COVID en el mismo sentido que en la anterior reunión: si bien puede contribuir en alguna medida a incentivar el estímulo para la vacunación en algunos colectivos, la evidencia señala el escaso incremento que ello supone en territorios de mayor cobertura como es el caso de Castilla y León, habiéndose constatado que no se produce una reducción efectiva en la transmisión en los territorios que lo han aplicado.

Los test de antígenos, la escasez de stock y lo que la Junta no quiere invertir para que sean gratis

Acerca de la disponibilidad de autotest de antígenos, en la reunión se mencionó la dificultad derivada de la escasez de stock y el elevado coste que puede suponer una medida de provisión gratuita, en ningún caso inferior a 10 millones de euros y que podría incluso aproximarse a 50 millones de euros. Así, se incidió en la necesidad de advertir de la falsa sensación de seguridad que puede asociarse a los resultados negativos en estas pruebas -se aportaron datos de la reducida sensibilidad de estas pruebas- si bien su elevada especificidad sí contribuye a un beneficio en lo que se refiera a la detección de casos positivos para cortar cadenas de transmisión.

Más rastreadores, más auxiliares de enfermería y vigilancia de cumplimiento de cuarentenas

En el apartado de 'medidas de ámbito sanitario' se incide en la importancia de reforzar todo lo que sea posible la vacunación frente a COVID-19, y la captación tanto de personas no vacunadas como vacunadas de forma incompleta. Asimismo, debe impulsarse la vacunación con dosis de refuerzo en las personas identificadas en la estrategia nacional de vacunación. También se proponen 'medidas de detección precoz y control de la infección' para "no bajar la guardia" en las indicaciones de realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en las personas que presentan síntomas sugestivos de COVID-19, independientemente del estado de vacunación, así como en los contactos estrechos

Se valora la posibilidad de contratar TCAEs en apoyo a la realización de pruebas diagnósticas de infección activa en los puntos de mayor demanda. En entornos de alta incidencia y de sobrecarga de Atención Primaria y de los servicios de Microbiología como la actual, la prueba recomendada por accesibilidad, rapidez y eficiencia en detección de contagiosos los primeros cinco días de síntomas, es el test de antígeno. Si este es negativo y existe sospecha, se podrá repetir el test realizar PCR. Se debería reforzar el número de rastreadores para un adecuado seguimiento de los contactos. Es muy relevante garantizar el aislamiento de las personas que dan positivo, para limitar la propagación del SARS-CoV-2 y reducir la carga sobre el sistema de salud. En caso necesario, se plantea la colaboración de las administraciones locales y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para asegurar el cumplimiento de aislamientos. Sin perjuicio de que deben ser los acuerdos recogidos en la estrategia nacional los que marquen la pauta a seguir, existe controversia acerca de los grupos de personas vacunadas en los que estaría indicada la realización de cuarentenas en situación de contactos estrechos/convivientes de casos confirmados, no sólo Ómicron. Se plantean diversas opciones, de adelantar realización de PDIA como posibilidad de acortamiento de cuarentenas en determinados colectivos prioritarios, pero existe controversia al no disponerse de suficiente evidencia al respecto. Se incide en la conveniencia de realización de PDIA tras períodos vacacionales de cierta duración en los trabajadores de centros sanitarios.

Los médicos: no es "pertinente" denegar las vacaciones

En Atención Primaria, se subraya la actual sobrecarga en este nivel de atención. Dada la situación, se hace necesario priorizar actuaciones de atención primaria en ámbito COVID. Es prioritaria la respuesta de realización de pruebas y de valoración de gravedad de los casos, frente a otras actuaciones de notificación detallada de toda la información de casos y contactos a través de las guías, que suponen en la actualidad una sobrecarga poco asumible. "No es pertinente salvo situación extrema, denegar las vacaciones a un colectivo que acumula un elevado grado de fatiga", concluyen. En situaciones de alta incidencia y positividad, con sobrecarga de los centros, debe valorarse evitar las repeticiones de pruebas infección activa, favoreciéndose la consideración del resultado positivo en test de antígenos como prueba válida. Se recomienda centralizar las PDIAs que emanen del rastreo y reforzar estas pruebas ante la más mínima sospecha de COVID.

Triaje de acceso en centros de salud para evitar positivos en salas de espera y limitación de visitas en hospitales

Se recomienda el triaje de acceso y todas las medidas que eviten la circulación de pacientes con posibles síntomas de COVID en las salas de espera. Se hace una llamada de atención a la necesidad de reducir las oportunidades de contagio en salas de espera. En las medidas que afectan a los hospitales, se proponen los dobles circuitos y el triaje de acceso. Se considera de especial importancia la limitación de accesos a personas acompañantes en los centros sanitarios, tanto en consultas como en visitas a pacientes ingresados y muy especialmente en el acompañamiento nocturno a personas ingresadas, que debería adecuarse al mínimo necesario, con autorización médica y valorándose la realización de PDIA en estos casos. Todo ello respetando siempre las premisas de humanización. Se hace una llamada de atención a la necesidad de reducir las oportunidades de contagio en salas de espera