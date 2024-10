El comité de empresa de Bimbo desconvoca la huelga de su planta en Valladolid prevista para este martes

El presidente del comité de empresa de Bimbo en Valladolid, Félix Fernández, ha anunciado que desconvocan la huelga prevista a partir de las 20.45 horas de esta noche debido al “acercamiento” de la posición de la empresa, que hace unas semanas anunció sorpresivamente el cierre de la planta, de la que dependen 166 puestos de trabajo directos y 40 indirectos.

Fernández ha lamentado que no se puedan avanzar detalles aún sobre el acercamiento, peroasegura que es “vinvulante” y por lo tanto aún no se pueden hacer públicas las posturas de ambas partes para no entorpecer la negociación. La reunión entre los trabajadores y la empresa que ha comenzado a las 12.30 continúa y podría alargarse hasta bien entrada la noche.

El 17 de octubre toda la plantilla de Bimbo en Valladolid secundó la segunda jornada de huelga convocada por el Comité de Empresa. Ese día el comité de empresa reconoció “ligeros avances” después de que Bimbo anunciara que cerraba su planta y después se planteara traslados e indemnizaciones a los trabajadores.