UGT y CCOO piden por tercera vez que Mañueco aborde el conflicto por ERTEs y recogen firmas en 3.000 empresas afectadas

Los secretario regionales de UGT y CC.OO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, han pedido por tercera vez a través de una carta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque un Consejo del Diálogo Social, al tiempo que recogen 3.000 firmas de empresas que esperaban esas ayudas.

En concreto, Temprano ha insistido en que los sindicatos no se van a levantar del Diálogo Social pero ha advertido de que será muy "difícil" seguir negociando cuando hay "incumplimientos" de los acuerdos ya firmados.

De este modo, el representante autonómico de UGT ha asegurado que desde las organizaciones sindicales mantendrán su protesta sobre el reparto final de las ayudas a los ERTEs, tras lo que ha insistido en la importancia de que se les convoque a una reunión con Mañueco.

El secretario autonómico de CC.OO, Vicente Andrés, por su parte ha insitido en que siguen esperando una convocatoria por parte del presidente, ya que es una "obligación política" llevar a cabo ese encuentro.

"No pueden imponer unas normas, unas convocatorias no pactadas y no sentarse con nos a hablar", ha aseverado.