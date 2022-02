Igea dice que el PP está entregado a la “estrategia enloquecida” de Vox y solo pactará con los 'populares' si se va Mañueco

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reivindicado a la formación naranja como un partido de Estado que ha apoyado la Reforma Laboral exigida por la Unión Europea para la llegada de fondos europeos, frente a un Partido Popular al que ve "entregado" a la "estrategia enloquecida" de VOX como se sustanció, a su juicio, en el "esperpento" vivido ayer en el Congreso de los Diputados.

"Es poco comprensible la decisión del voto del PP en este asunto", ha lamentado Francisco Igea que ha advertido de que el "inadmisible esperpento" vivido ayer en el Parlamento se podría reproducir en las Cortes de Castilla y León que salgan de las elecciones del 13 de febrero y donde ha pedido que entren personas con sentido común y con capacidad de acuerdo y de diálogo y que voten por las propuestas y no en función de quién lo propone.

"Aquí vamos camino de que esto suceda. Cada voto a Mañueco es un voto a esa estrategia --la "alianza permanente" de PP y VOX--. Es un voto a VOX, es un voto a la estrategia enloquecida que estamos viendo en el Congreso de los Diputados", ha augurado Igea que ha hecho un llamamiento a los electores para ayudar a Castilla y León a que "huya" de esa "estrategia enloquecida" y voten, "por favor", ha rogado, a "alguien sensato que crea de verdad en las políticas públicas", como se ha reivindicado.

Igea ha explicado que la política no puede ser "la bandera del todo o nada", la "del cero a cien" o la "del populismo" y ha insistido en pedir a los castellanos y leoneses que no permitan con su voto que "el esperpento" y "el circo y el combate permanente" se pueda trasladar a las Cortes de Castilla y León para las que ha pedido que esté integrada por procuradores que "piensen en el interés general".

En una rueda de prensa telemática en su último día de cuarentena tras haber dado positivo por coronavirus al inicio de la campaña electoral,

Igea se ha mostrado "muy orgulloso" por el trabajo de los de Inés Arrimadas al votar a favor de una Reforma Laboral que, según ha aclarado, "no es la reforma de Ciudadanos" que sí ha constatado "un avance sustancial" en el camino hacia el contrato único que defienden los liberales.

"Creemos en la política incremental", ha reivindicado el cabeza de lista de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta que ha destacado la importancia de apoyar todas las propuestas que supongan avances para el país, para rechazar aquellas que no sean buenas para la sociedad.

A pesar de lo que pronostican las encuestas, Igea dice que aspira a "gobernar", aunque no ha descartado volver a pactar con el Partido Popular, como ocurrió hace dos años y medio, si bien ha zanjado que no volvería a hacer presidente a Alfonso Fernández Mañueco, al que ha tildado como "un señor que miente".

"Lo único que no es posible --ha aclarado Igea a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa telemática-- es volver a darle la llave a un señor que ha demostrado la deshonestidad. Eso ya lo hemos dejado claro y lo vamos a mantener. No puede ser presidente de la Comunidad un señor que pone en riesgo a la Comunidad, que la deja sin presupuestos, que miente a la población, que calumnia a su socio, que difama a las personas que han sido miembros del Gobierno y que, además, lo hace poniendo en riesgo las vidas, las haciendas, los negocios de los ciudadanos de Castilla y León. Esto no es admisible".