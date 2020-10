La Junta de Castilla y León considera que el cierre de bares y el toque de queda "funcionan" pero que es el Gobierno quien debe imponerlos

La Junta de Castilla y León considera que el cierre de los bares que se ha impuesto en toda Catalunya o el toque de queda en París y otras ocho ciudades francesas, son medidas que "funcionan" y que "validan expertos internacionales". La consejera de Sanidad Verónica Casado, ha recordado que son esos mismos expertos quienes están pidiendo que se actúe con mayor celeridad. Además, Casado también ha dicho que el toque de queda fue una de las medidas que se impusieron en Melbourne (Australia) y que hizo que se contuviese la situación.

"Se habló ayer en el Consejo Interterritorial pero no se decidió nada al respecto. A mí me parece que puede ser una buena medida y no hay que olvidar que los contagios se están dando en entornos sociales y familiares", ha precisado la consejera. Por su parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha insistido en la necesidad de tomar "decisiones coordinadas". "Que el toque de queda es una medida eficaz, no hay manera de discutirlo, pero tampoco que no se puede dictar en una Comunidad Autónoma. Tiene que haber medidas homogéneas y eso lo tiene que hacer el Gobierno porque para eso es el Gobierno de la nación.