Mañueco, Ayuso y García-Page, tres presidentes y una amenaza: "Si el inicio de curso no funciona, estaremos a las puertas de un nuevo confinamiento general"

Castilla y León, Castilla La-Mancha y Comunidad de Madrid compartirán datos y estudios serológicos sobre la COVID-19 con la vista puesta en los colegios. Los tres presidentes, Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page e Isabel Díaz Ayuso, se han reunido este lunes para abordar la contención del virus entre las tres comunidades limítrofes. Aunque los tres han lanzado un mensaje positivo basado en la cooperación de sus respectivas autonomías, García-Page ha sido especialmente claro: "hay que compartir información diaria, metodológica y sistematizada durante el curso escolar, sobre todo en los primeros momentos, España se juega su propia viabilidad, si no funciona bien el curso y si somos los únicos de Europa que no lo consiguen estaremos a las puertas de un confinamiento general".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado su intervención, sin prensa, anunciando que las tres comunidades tomarán decisiones "de manera coordinada" porque comparten "problemas similares" y ven las soluciones "de manera muy parecida", todo ello días después de que García-Page hablase de Madrid como una "bomba radioactiva vírica". Díaz Ayuso ha trasladado que quieren una "claridad normativa" que hasta el momento "ha creado distorisiones", así como dar confianza a las familias en la vuelta al colegio, con "aulas cada vez más seguras". Para ello, ha explicado que es necesario que los responsables de los equipos Covid-Colegios "hablen entre ellos".

Además, dada la "fortísima movilidad" entre Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, compartirán estudios de seroprevalencia y rastreo, tal y como han acordado en una jornada de "intenso esfuerzo" en la que han participado también los respectivos consejeros y consejeras de Sanidad de cada una de las tres comunidades.

El presidente de Castilla-La Mancha ha precisado que la reunión no era excepcional, ya que han mantenido más en el pasado y porque hay una "conciencia compartida" no sólo de país, sino de considerar en estado de las autonomías como "parte de la solución", ya que comparten más que otras comunidades entre sí. "Es necesario acordar el reforzamiento mecanismos de cooperacion y coordinación, que necesitan de una mejora, y más en este momento. No estamos en marzo, el virus es el mismo, pero no estamos en marzo, no nos podemos relajar, hay que mantener responsabilidad y mantenerla con la normalidad con nuevos hábitos, pero hay que aspirar a la normalidad", ha señalado. García-Page ha apuntado a que los "vientos de recuperación" tienen que llegar "con las velas desplegadas" y con un grupo de trabajo para "homogeneizar la normativa".

Por su parte, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha referido a una respuesta común frente a una amenaza común para la que "no hay fronteras ni colores políticos, ni lugar para las disputas, solo disposición para colaborar". El objetivo, ha dicho, "es no llegar a una situación como la de febrero, marzo y abril" y ha aludido a la "relación fluida de hermandad y vecindad y al compromiso ético de defensa de la vida y la salud de las personas". También ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva y a la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Sobre el inicio del curso escolar, ha previsto que "empezará con buena letra" porque los escolares "darán ejemplo de responsabilidad" y ha enviado un mensaje de "serenidad y seguridad" porque tanto el sistema educativo y como el sanitario trabajan de manera conjunta. "Si algo nos ha demostrado la covid 19 es que dependemos unos de los otros y que unidos somos más fuertes y capaces de salvar todos los obstáculos", ha concluido.