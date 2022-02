Por Ávila no acudirá a la reunión con el PP en las Cortes de Castilla y León

Los representantes de Por Ávila no acudirán a la reunión anunciada por el Partido Popular en las Cortes de Castilla y León para abordar la gobernabilidad de la Comunidad, según han informado fuentes del partido.

La no presencia en el encuentro del candidato a la presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, es el motivo de no viajar a Valladolid para la reunión, según Por Ávila, que considera que el partido no es tratado como el resto de formaciones.

Hace unos días, Por Ávila puso otra condición a la hora de negociar, que el cabeza de lista del PP, José Francisco Hernández, no fuera procurador al acusarle de haber mentido durante la campaña electora por asegurar que la Junta había adquirido terrenos para ampliar el polígono industrial de Vicolozano.