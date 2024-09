Diez meses del delegado para el Corredor Atlántico de Castilla y León: un excargo de Ciudadanos con pocas reuniones

Luis Fuentes tomó posesión como delegado para el Corredor Atlántico en Castilla y León el 3 de noviembre de 2023. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, repescó al ex de Ciudadanos para un cargo creado ad hoc con un cargo (y sueldo) equiparable al de director general: 65.922,86 euros brutos anuales. Sin embargo, desde entonces su actividad ha sido bastante reducida: solo figuran en su agenda pública una treintena de reuniones y actos públicos.

Luis Fuentes fue portavoz del Grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León en la última legislatura de Juan Vicente Herrera. Tras el pacto de coalición entre PP y Ciudadanos en 2019, Luis Fuentes —que siempre se mostró muy cercano a los 'populares'— fue nombrado presidente del parlamento autonómico hasta que Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones a finales de 2021.

En febrero de 2022, mientras se constituía la también fallida coalición de PP y Vox en la Junta de Castilla y León, Fuentes se dio de baja de Ciudadanos, como ya hicieron otros representantes del partido liberal, que han ido encontrando acomodo en diferentes cargos vinculados al Partido Popular.

Como delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, Luis Fuentes, es responsable de impulsar las actuaciones autonómicas para el desarrollo y ejecución del Corredor Atlántico, coordinar las actuación de las administraciones autonómica, estatal y europea y hablar con los agentes implicados en la toma de decisiones, así como elaborar informes de las actuaciones practicadas y de los resultados obtenidos.

Sin embargo, poco de este trabajo ha trascendido a la esfera pública. De hecho, en su perfil institucional no figura ni su correo electrónico laboral, como sí sucede con el resto de altos cargos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, a la que está adscrito.

La agenda pública de Luis Fuentes incluye actos como su toma de posesión, las de los nuevos cargos del gobierno autonómico monocolor tras la ruptura de Vox o las dos comparecencias en el parlamento autonómico de la ya exconsejera de Movilidad.

Luis Fuentes ha acudido a una decena de reuniones internas: consejos de dirección con la consejera, el viceconsejero de Transformación Digital, el secretario general, los directores generales de Carreteras, Transportes y Telecomunicaciones. Solo ha tenido tres reuniones con responsables políticos ajenos a la Consejería: el director del centro Cylog (el proyecto para crear un enclave logístico), dirigentes de los ayuntamientos de Ávila y Medina del Campo y el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila.

También acudió a la concentración en apoyo al corredor ferroviario Ruta de la Plata que se convocó en mayo de 2024 y a otros eventos como 'Connecting Europe Days' —organizado por la Comisión Europea—, el encuentro de impulso ferroviario en Viseu (Portugal) y otro sobre el impulso del Corredor Atlántico y su conexión con Madrid, organizado en Salamanca. Sí que ha intervenido en el consejo plenario de la Comunidad de Trabajo Castilla y León-Centro de Portugal (Cencyl).

Quien no consta en su agenda pública es el Comisionado para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, aunque desde la Junta de Castilla y León se asegura que que ha habido “reiteradas” solicitudes de reunión para trasladarle las propuestas de Castilla y León, a las que no ha recibido contestación. Según fuentes del Comisionado, Sebastián Ruiz y Fuentes han coincidido en algún evento como el de Portugal, pero de momento no hay ninguna reunión prevista en la agenda, aunque subrayan que esto no significa que no vaya a producirse en el futuro.

Las agendas públicas deben ser “actualizadas con la máxima antelación posible” a la celebración de las reuniones, aunque pueden ser actualizadas “en un plazo máximo de dos semanas después”, algo que no se ha cumplido en el caso e Luis Fuentes, puesto que la Consejería de Movilidad ha informado de actos que se celebraron incluso en noviembre e 2023 y que no figuran en su agenda pública.

Entre esto eventos y reuniones que la Consejería asegura que se han producido aunque no figure en la agenda pública de altos cargos están el Foro del Corredor Atlántico y las jornadas relativas a los Corredores Atlántico, Cantábrico y Mediterráneo en Logroño, Salamanca. También ha tenido reuniones técnicas (no concretan cuántas ni con quién) para la reapertura de las líneas ferroviarias “Ruta de la Plata”, Tren directo Burgos-Aranda-Madrid, Tren Soria-Castejón o con el Conejo Económico y Social (CES).

La Consejería de Movilidad destaca que Fuentes ha elaborado “todos los informes requeridos” desde Presidencia y otras consejerías para reuniones de sus titulares en temas relativos al corredor Atlántico, pero no concreta cuáles. Sus funciones son “transversales y de coordinación e impulso de la administración de la comunidad”, mientras que la firma de documentación es “una cuestión relacionada con los procesos administrativos con los que funciona la Junta de Castilla y León”.

El procurador del Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León y ex de Ciudadanos, Francisco Igea, ha cuestionado en varias ocasiones las atribuciones de su excompañero de filas Luis Fuentes. Hace un mes se preguntó cuántas reuniones había tenido con parlamentarios del Congreso, o la comisaria europea de Transportes y su equipo u otros europarlamentarios.

“¿Quién cree usted que trabaja más: el delegado del Corredor Atlántico o el sastre de Tarzán?”, interrogó en la comisión de la consejera de Movilidad de mitad de legislatura. María González Corral, ahora consejera de Agricultura, reprochó la “falta de respeto” de Igea y aseguró que Fuentes acudió a Bruselas “a defender la importancia del Corredor Atlántico”, algo que “no ha podido hacer en el Ministerio”, puesto que “no nos reciben ni a él ni a nadie de la Consejería”, pero no informó sobre ningún informe firmado por Luis Fuentes.