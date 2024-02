Dimite de todos sus cargos el diputado del PSOE en las Cortes de Castilla y León detenido por violencia de género

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha dimitido de todos sus cargos de manera “irrevocable”. El ahora exprocurador del PSOE deja así todos sus ocupaciones políticas tras ser detenido por golpear la puerta de su pareja en Soria. Las diligencias que le ha abierto es por varios delitos: amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además del de atentado o resistencia a agentes de la autoridad.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 decretó libertad provisional con la obligación de comparecer cuando se le cite, así como una orden de alejamiento que le prohíbe tanto aproximarse a menos de 300 metros de su pareja como de comunicarse con ella por cualquier medio.

Como ya adelantó este martes el secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, Hernández deja todos los cargos. En un comunicado remitido por el PSOE en esta Comunidad, el exprocurador ha asegurado que dimite para “evitar hacer daño al Partido Socialista Obrero Español y al proyecto que desarrolla por y para esta tierra”. Hernández ha defendido que “siempre he tratado de actuar con ejemplaridad en mi vida pública y privada, asumiendo la responsabilidad de los cargos que he ostentado y las instituciones a las que he representado.”

Entre las renuncia de Hernández están el acta de procurador en las Cortes de Castilla y León “y, con ello, a la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista”. “Renuncio asimismo a mi vocalía en la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León”. Asimismo, también ha solicitado la baja como afiliado del PSOE.

“Agradezco la ayuda y esfuerzo a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras con quienes he compartido trabajo y desvelos por esta Comunidad. Les deseo los mayores éxitos, porque serán los de todos los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León”, ha afirmado a sus excompañeros de filas.

Hernández también ha agradecido a sus compañeros de partido de Soria “su trabajo y dedicación por hacer de esta ciudad y provincia un lugar mejor para todos y todas. Quiero recalcar que mi compromiso con Soria sigue siendo tan fuerte como el primer día, y que desde cualquier ámbito en el que la vida me lleve, seguiré trabajando por y para esta tierra.”

Sobre los hechos de los que se le acusan, amenazas, acoso, coacciones y maltrato en el ámbito de la violencia sobre la mujer, además del de atentado o resistencia a agentes de la autoridad, ha agradecido que “están siendo unos días muy complicados en lo personal” .

“Por último”, ha concluido, “quiero agradecer las numerosas muestras de apoyo públicas y privadas recibidas desde el día de ayer. Y agradezco el respeto de quienes tratan lo acontecido como algo limitado al ámbito estrictamente privado, que ha derivado en una causa judicial abierta para la que, igualmente, pido respeto”.