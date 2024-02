Detenido el diputado del PSOE en Castilla y León Ángel Hernández por un presunto delito de violencia de género

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Ángel Hernández, ha sido detenido esta noche en Soria por ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género, resistencia y desobediencia en el momento del arresto, según ha informado la Cadena Ser.

La Delegación del Gobierno en Castilla y León ha confirmado el arresto pero todavía no los motivos de la detención. Según han explicado la Policía Nacional recibió el aviso de una persona a las 23.30 horas del lunes de que “se estaban produciendo golpes repetidos y gritos en la puerta de su domicilio”. Una patrulla de Policía Nacional identifica a con posterior traslado a dependencias policiales.

“El detenido precisó asistencia sanitaria debido al estado de nervios en que se encontraba. Actualmente se encuentra en dependencias policiales para prestar declaración”, concluye el comunicado de la Delegación del Gobierno.

Según la información de la Cadena Ser, Hernández habría golpeado la puerta del domicilio de su pareja pero en ningún caso habría golpeado a la mujer.

El PSOE actuará de forma “contundente”

Desde su partido, la viceportavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia , ha adelantado que actuarán de forma “contundente y coherente” de confirmarse los hechos. “Me provoca, en caso de ser cierto, una profunda tristeza”, ha apostilla la procuradora socialista.

“El PSOE actuará como siempre hemos hecho con este tipo de actos pero permítame que espere a conocer los hechos, no me gustaría emitir una valoración sobre algo que no conozco”, ha apostillado Gómez Urbán.

---Noticia en ampliación----