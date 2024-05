Las Cortes de Castilla y León critican que el Gobierno pida remitir a los grupos el informe de la ONU sobre las 'leyes de concordia'

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha criticado “la injerencia” del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la tramitación de la Ley de Concordia que PP y Vox han presentado en la Comunidad. Pollán ha respondido así a la carta que el ministro ha remitido al presidente del parlamento autonómico. La misiva de Torres pedía a las Cortes informar a los Grupos parlamentario la comunicación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su posición sobre la tramitación parlamentaria de las llamadas leyes de concordia en las Comunidades Autónomas de Castilla y León

Según explicaba la carta, a la que ha tenido acceso elDiario.es, “el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de sus relatores y grupo de trabajo, solicita tanto al Gobierno de España, como a las autoridades legislativas de nuestro país, adoptar todos los medidas necesarios paro garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos”.

El ministro ha pedido a Pollán que, “desde la lealtad institucional que rige nuestras relaciones”, “dé traslado a los distintos Grupos Parlamentarios” la comunicación recibida.

La misiva recuerda a Pollán “toda acción legislativa, tanto la del Estado como la ejercida por las Comunidades y Ciudades Autónomas en el marco de sus competencias, está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España”. “En esta acción y en las alegaciones a las que hace referencia la comunicación siempre contará con la colaboración del Gobierno de España”, concluye Torres.

Pollán acusa de “intromisión” en la tramitación al ministro

Por su parte, Pollán ha rechazado la “intromisión” de la tramitación de la Proposición de Ley de Concordia y ha calificado las peticiones como “muy graves y sin precedentes”.

Ante estas exigencias, Pollán denuncia el uso partidista del Gobierno Central, al que acusa de vulnerar el principio de la separación de poderes. El presidente considera que el Ejecutivo está tratando de influir en un procedimiento legislativo en curso, despreciando la autonomía legislativa de las Cortes de Castilla y León.

El presidente ha reprochado a Torres que la actuación legislativa de la cámara “se ajusta siempre al ordenamiento jurídico vigente, incluyendo la normativa internacional que sea de aplicación.”

También ha recordado que la Ley de Concordia de PP y Vox busca “el reconocimiento de todas las víctimas, la no discriminación de nadie por expresar sus ideas y la protección del patrimonio artístico y cultural”. Esto último hay que recordar ha sido criticado por la oposición por no incluir en el texto presentado la condena expresa al franquismo o la aplicación de la Ley de Protección de datos para que no conozca ni el nombre de las víctimas ni de sus asesinos.

Según el portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, el 22 de mayo las Cortes debatirán la toma en consideración de la proposición de ley de Concordia, avanzando así los trámites para su aprobación.