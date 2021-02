Igea, ante la posible moción de censura en Castilla y León: "No estamos ocupados de nuestros sillones, aunque parece que es la preocupación del PSOE"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha afeado la "preocupación por los sillones" que, a su juicio, evidencia el PSOE al plantear este lunes que no descarta presentar una moción de censura y ha garantizado que daría por bueno dejar la Vicepresidencia de la Junta si Pablo Iglesias lo hiciera a la vez.

Igea ha respondido de este modo al PSOE, cuya secretaria de Organización, Ana Sánchez, ha asegurado que no descarta la presentación de una moción de censura contra el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, aunque ha recordado que para ello no bastarían los votos de sus parlamentarios.

"A mi no me han llamado", ha garantizado Igea, quien ha insistido que el Ejecutivo regional está ocupado en lo que preocupa a la gente y esto es "una de las peores crisis de la historia". "No estamos ocupados de nuestros sillones aunque parece que esa es la preocupación del PSOE", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que Castilla y León se convertiría en la única autonomía en la que se vería una moción de censura en mitad de una pandemia. "Si lo hiciera mi partido en Valencia nadie lo entendería en mitad de una pandemia, si mi partido estuviera preocupado de presentar una moción de censura en Valencia yo diría que son unos irresponsables", ha aseverado.

"Daría yo por bueno dejar la Vicepresidencia de este Gobierno si el vicepresidente de la nación saliera a la misma vez", ha concluido Francisco Igea.