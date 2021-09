Igea vuelve a retar a Tudanca, al que define como "cobarde patológico", a un debate público sobre Sanidad

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha vuelto a retar al secretario regional del PSOE y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, al que ha definido como un "cobarde patológico", a mantener un debate público en el que el líder socialista ponga sobre la mesa sus propuestas y su modelo para el sistema sanitario de la Comunidad.

Así lo ha asegurado el también portavoz de la Junta en una entrevista conceda a RNE en Castilla y León y recogida por Europa Press, donde ha reconocido que no le preocupan las críticas que está recibiendo después de que prosperase una PNL del PSOE para retirar el conocido como Plan Aliste, con el apoyo de su socio de Gobierno, el PP, pero que si le preocuparía que la gente no pensase que Ciudadanos "ha venido para cambiar cosas", porque los cambios "generan polémica y crítica".

Frente a ello, ha reconocido que hay gente que es "esencialmente conservadora" pero "lo sorprendente", según sus propias palabras, "es que el más conservador sea el PSOE", ya que defiende "que no se haga nada y saca pecho por detener un cambio", a lo que ha añadido que "no se puede mentir a los ciudadanos y no es posible no hacer nada".

Por ello, ha pedido al líder socialista Luis Tudanca que explique el modelo sanitario que quiere para Castilla y León, y le ha vuelto a retar a un debate público para que los ciudadanos de la Comunidad puedan conocer cuál es la alternativa socialista frente al Plan director de reforma de la Atención Primaria, que se presentó este lunes a los presidentes de las nueve diputaciones provinciales.

A pesar de lanzar de nuevo este reto, Francisco Igea se ha mostrado convencido de que "el señor Tudanca no quiere un debate sino polémica y dificultar las cosas" y ha enfatizado que si el PSOE no estuviera liderado en Castilla y León "por un cobarde patológico" aceptaría el debate.

"Yo tengo mi modelo y propuestas, si usted dice que tiene las suyas pues siéntese y póngalas sobre la mesa", ha insistido Igea, quien considera que no se puede decir "que es posible lo imposible y mentir a los ciudadanos y, por comodidad política, privarles de una mejora que es urgente y necesaria", en referencia a la reordenación de la Atención Primaria que supondrá "más personas, mas medios, más frecuentación, más acceso y más inversión".