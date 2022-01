Pedro Pascual (Por Ávila): “Estamos al lado de Madrid y todo nos pasa de largo”

Por Ávila fue el partido revelación en las elecciones de 2019. Escindido del Partido Popular hacía tan solo unos meses, el partido consiguió un escaño de la mano de un abulense totalmente ajeno a la política. Pedro Pascual es médico de Urgencias y Emergencias en Ávila y desde que tomó posesión de su cargo como procurador ha sido muy claro. Él iba a las Cortes a pedir inversiones y proyectos para Ávila. A partir de ahí, se muestra siempre dispuesto a negociar con quien sea, sin cordones sanitarios.

Dos años y medio después de su primera rueda de prensa, sigue en sus trece: quiere que Ávila salga "del olvido y abandono" y pactará con quien prometa revertir la desigualdad que sufre Ávila con respecto a otras provincias. "Estamos al lado de Madrid y todo nos pasa de largo", lamenta. Tras haber vivido desde el hemiciclo una pandemia, una moción de censura y una convocatoria de elecciones, asegura que no "confía" en nadie en el mundo de la política.

¿Era necesario el adelanto electoral?

No. No tiene ningún sentido, yo no lo veo.

¿Qué objetivos se han fijado Por Ávila?

Reivindicar las necesidades de Ávila y que la provincia salga del olvido y abandono en el que la tienen sumida los gobiernos regionales como a nivel nacional.

¿Cuántos procuradores cree que podría sacar Por Ávila el 13 de febrero?

Un buen número sería tres [Ávila reparte siete escaños]. Es muy ambicioso, pero si la gente realmente valora lo que hemos hecho y lo que se puede hacer, es una cantidad que es viable, por lo que yo respiro en la calle.

Se presentan también en Valladolid. ¿Creen que van a poder obtener algún escaño?

Ahí lo veo más difícil, pero es un requerimiento de la gente que vive en Valladolid. La mitad de la población de Ávila está desperdigada, ha tenido que salir de Ávila por las dificultades laborales y de transporte.

¿Por Ávila tenía negociaciones secretas con Ciudadanos para los Presupuestos Generales de la Comunidad, como decía el presidente Mañueco?

Ninguna. Eso lo puedo decir, además. No hubo ninguna negociación secreta. Todas las negociaciones que hemos tenido han sido claras, transparentes y a tres bandas.

¿Y con el PSOE para presentar una moción de censura?

Nada, nada. Con el PSOE no nos hemos sentado a hablar nada en todos los presupuestos.

No sé si a lo mejor algún café...

Nada, nada. Ni cafés. Tengo buena relación con todos los parlamentarios, pero es que además ni cafés me he tomado con los del Partido Socialista.

Después del adelanto electoral, ¿se ha resentido su relación con el Partido Popular?

No. Tenemos la misma relación.

Lo digo porque ahora para algunos miembros del PP, Por Ávila es 'un partido local'.

No lo sé. Supongo que siempre habrán pensado lo mismo y antes seguramente no lo dirían... Si es que solamente manejan intereses políticos. Solo piensan en ellos, no en los castellanos y leoneses ni en los abulenses. Piensan en sus sillones. ¿Que les conviene hablar bien? Pues hablan bien. Y si les conviene hablar mal, pues hablan mal. Son estrategias políticas, escenificaciones.

Si fuera necesario el voto de Por Ávila, ¿apoyarían a Mañueco para que volviera a ser presidente?

Yo no tengo ningún cordón sanitario. Estoy aquí para conseguir cosas para mi provincia, que necesita muchas cosas en materia de infraestructuras, sanidad y empleo. Yo estoy abierto a todos los diálogos. Si se sientan conmigo, yo soy muy clarito: quiero esto para Ávila. Y si se consigue, no tengo ningún problema en hablar con cualquiera.

¿Y va a poder volver a confiar en Mañueco?

Yo en política no confío en nadie. Llevo en política dos años y medio y me han demostrado que no se puede confiar en nadie. Solamente confío en los abulenses. Creo que tienen que ser sabios y sensatos y ver qué es lo que ha pasado en estos treinta y tantos años. Y ellos deciden. La gente de la calle que me dice lo que necesita y cómo se encuentra, y lo que está bien y lo que está mal. En los políticos no confío, pero hay que hacer política. Yo soy un hombre de palabra. Y yo no engaño a nadie ni miento. Si me mienten, allá ellos; yo duermo muy tranquilo.

Si no confía en los políticos, ¿por qué decide volver a presentarse a las Cortes?

Precisamente por eso, porque no confío en ellos. Hace falta gente que no mienta, que vaya con la verdad por delante. Y tenemos que implicarnos todos los ciudadanos en la política, porque si no siempre son los mismos. Date cuenta de que van rotando de puestos y siempre vemos a los mismos. Creo que más gente tiene que empezar a involucrarse en la política y sacarnos de esto, de este desprestigio de la política. Es necesaria la política para que avance la sociedad, ¿entiendes? Pero eso de cambiar sillones...

Si Vox quisiera entrar en el gobierno de la Junta, ¿ustedes se abstendrían o votarían a favor?

Te vuelvo a decir lo mismo: yo no tengo ningún cordón sanitario. Yo lo que pretendo es sacar cosas para Ávila, no sacar cosas para mí ni para mi partido. Simplemente me presento porque creo que Ávila necesita muchas cosas. Yo me sentaré a hablar con todo el mundo. Y si lo ponen por escrito y lo hacen... lo que quiero son hechos. Como no me fío de las palabras, quiero hechos. Y estaré donde estén los hechos que favorezcan a mi provincia.

¿Qué es lo que piden exactamente para Ávila?

Estamos muy mal en comunicaciones, tanto ferroviarias como por carretera. Estamos mal en cuanto a Sanidad. Se habla mucho de los consultorios abiertos, pero al final no tenemos suficientes profesionales. Cuando tenemos una patología tiempo-dependiente como un ictus o un infarto, tenemos que estar esperando a un transporte sanitario que a veces llega y a veces no llega, o llega con mucha tardanza. Por lo menos, habría que agilizarlo mucho. Y claro, tenemos un hospital que tiene lo que tiene para nuestra población; dependemos de un hospital de referencia. Queremos tener la misma posibilidad de no tener secuelas y de poder recuperarnos que Salamanca, León, Valladolid o Burgos. Y eso es por lo que hay que luchar, por tener una sanidad acorde. Que en Sanidad rural, la atención pediátrica sea en condiciones... Son cosas fundamentales. Si a eso le sumamos que podamos tener una zona industrial y más inversiones... Si es que estamos al lado de Madrid y todo nos pasa de largo, porque tenemos unas infraestructuras pésimas durante unos años y nadie se lo plantea.

El tema de los consultorios rurales ha dado mucho que hablar este último año y medio. ¿Estaban abiertos o cerrados?

Yo puedo abrir un consultorio, pero si no hay nadie... Sí, abierto está, pero tiene que haber un profesional sanitario que atienda esa necesidad. Y eso se puede conseguir.

Esta vez la cita electoral no incluye a las elecciones locales. ¿Cree que les puede perjudicar?

No, creo que nos puede beneficiar. La mayoría de la gente no sabe ni quiénes son los procuradores. Muchas veces el voto del Ayuntamiento, que es personalista, arrastra a los candidatos a las Cortes. Ahora no hay ese arrastre y espero que la gente sea consciente de quiénes son los procuradores, los conozca y vote en consecuencia.

Por Ávila no va a participar en ninguno de los dos debates obligatorios porque no tiene grupo parlamentario. ¿Les gustaría participar en un tercer debate como el que propone Ciudadanos?

Me gustaría estar en todos los debates. Me encantaría estar en todos, con todo lo que he aprendido de política... Además, daría mucho juego.

¿Qué opina del bloqueo a RTVE para emitir uno de los dos debates?

Me parece absurdo. Estamos hablando de una sociedad democrática con libertad de expresión, libertad de prensa y no entiendo por qué ese bloqueo.

Estas semanas se ha hablado mucho de las macrogranjas. ¿Qué postura tiene Por Ávila al respecto?

La verdad es que no estoy muy puesto en el tema, sinceramente. Estoy barajando muchas opiniones, porque le doy importancia a la ganadería. Tendría que hablar con ganaderos, porque no me convence ninguna postura que he oído. Es un sector muy importante de mi provincia y de Castilla y León y creo que no se puede tratar como se está tratando. Es suficientemente importante como para sentarnos y no usarlo como arma arrojadiza, pero se está aprovechando solo para la campaña electoral.

Hablaba de que había hablado en la calle las necesidades de Ávila, no sé si esta cuestión se plantea entre los abulenses.

No lo he tanteado. La gente con la que he hablado piensa lo que yo: que esto es un tema que hay que tratar seriamente y no de forma electoral.