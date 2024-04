La Fundación Castilla y León: del fracaso de crear sentimiento de comunidad a difundir la ideología de Vox

La Fundación Castilla y León emergió de la fallida Fundación 'Villalar' en 2021. Dependiente del parlamento autonómico, pretendía abordar más cuestiones que la celebración del Día de Castilla y León y transmitir un sentimiento de comunidad. Ahora, la mayoría de sus actividades recogen discursos de personas vinculadas a Vox.

En 2021, el entonces presidente del parlamento, Luis Fuentes —de Ciudadanos, nombrado por Mañueco delegado para el Corredor Atlántico—, pretendía “englobar” el sentimiento de todos los castellanos y leoneses, algunos de los cuales “no se sentían partícipes ni representados” bajo el nombre 'Villalar'. Entre sus objetivos estaban la promoción, defensa, conocimiento y difusión de los valores de la Constitución española, la lengua castellana y el patrimonio histórico, artístico y natural. También debía contribuir al apoyo del parlamento como “modelo de encuentro, debate y consenso” y el diálogo “permanente” entre los agentes sociales y poderes públicos.

Preferentemente, la Fundación Castilla y León se comprometió a promocionar el talento y la creatividad, la educación y el deporte y favorecer la acogida, integración e igualdad de oportunidades para los más vulnerables. En su web, no están disponibles las cuentas de 2022 ni 2023, ni los planes de actuaciones de 2023 y 2024. El Plan Anual de Actuaciones de 2024, al que ha tenido acceso este diario, establece el presupuesto de cada uno de los bloques de actuación: los más cuantiosos, el de Área Social y Reto Demográfico (222.760 euros) e Historia y Patrimonio (182.808 euros).

Carlos Pollán, de Vox, tomó posesión como presidente de las Cortes de Castilla y León —y por lo tanto, de la fundación— en marzo de 2022. Su primer acto público como presidente de la fundación fue presentar el libro “El tiempo de la libertad. Historia, política y memoria de las Comunidades en su V Centenario”, un acto con el que pretendía cerrar las actividades enmarcadas en los quinientos años desde la guerra de las Comunidades. La presentación fue en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, una decisión que criticaron los sindicatos. UGT y CCOO no acudieron al evento y criticaron que Pollán, “que no cree en esta Fundación que preside”, no mostrara “reparo alguno en utilizarla para su autopromoción personal”.

En los primeros meses de Presidencia, Carlos Pollán tuvo un encuentro con jóvenes europeos en Villalar de los Comuneros, jurado en el concurso de pintura y fotografía de Asaja y firmó un convenio con la universidad privada UEMC para la difusión del municipalismo.

Congresos con cargos de Vox

Ya a finales de 2022, la Fundación Castilla y León, que mantiene su colaboración con el Foro de la Cultura, da un giro a pesar de que repite un encuentro con la Fundación Eusebio Sacristán y de la liga de debate. En vez de abordar el arte o el municipalismo, la fundación ha organizado conferencias en las que han participado académicos de las universidades públicas y privadas como la de Valladolid, la UEMC, la CEU —que tiene una gran relación con la fundación— o la Francisco de Vitoria. También hay académicos que han repetido en las Cortes como ponentes en los diferentes congresos.

Pollán inauguró en diciembre de 2022 el congreso “Felipe II y la Compañía de Jesús en la Monarquía de España”, un evento de enmarcó en la preparación del V Centenario del nacimiento de Felipe II, que será en 2027 organizado por las Cortes, la fundación y la CEU.

Las Cortes de Castilla y León acogieron el congreso 'Desafíos Constitucionales para el tiempo presente', que organizaron fundación y Cortes junto a la Universidad Católica de Valencia, en el que participaron varios miembros de Vox y del PP. Entre los ponentes se encontraban el exministro del Interior de José María Aznar Jaime Mayor Oreja y cargos y candidatos de Vox: José María Llanos Pitarch, presidente del Grupo Vox en la Comunitat Valenciana; José María Sánchez García, diputado alicantino en el Congreso que comparó a Pedro Sánchez con Hitler y el diputado Carlos Flores, que fue condenado por violencia machista y encabezó la lista de Vox a la ComunitatValenciana.

También estuvo Mariano Vivancos, que fue destituido como director de la Agencia Valenciana de Evaluación en 2012 por llamar “talibanes” a los profesores que hacían “política desde las aulas”. Alfonso Carlos Merchán —presidente de la Fundación de Estudios Municipales de la UEMC, con la que la Fundación Castilla y León firmó meses antes un convenio— también concurrió a las elecciones por Vox para dirigir el Ayuntamiento de Burón, en León.

Este congreso abordó debates sobre la nación, la libertad religiosa, las libertades “secuestradas” —el aborto, la eutanasia, la gestación subrogada, el feminismo y la Memoria Histórica—, la Corona española, la “aceleración de la decadencia” del parlamento y los indultos.

Un congreso sobre la Reconquista

'La España medieval' —un congreso sobre la península ibérica durante “los siglos de la Reconquista”— fue organizado por la CEU San Pablo y colaboraron las universidades de Valladolid y Complutense de Madrid y la Universidad Francisco de Vitoria. En este congreso participaron, entre otros, la profesora de Historia Medieval Margarita Cantera Montenegro—autora del libro Blas Piñar y la hispanidad y hermana del prior de Cuelgamuros— y Rafael Sánchez Saus —autor de Por qué Vox: el despertar de la derecha social en España—. Estos dos eventos fueron inaugurados por Carlos Pollán y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo. La presencia de Vox en estos congresos organizados por la fundación ha sido una constante en los últimos dos años.

A finales de 2023, La Fundación de Castilla y León, la UEMC y la Fundación Miguel Delibes organizaron la jornada 'La libertad religiosa en España hoy' con motivo de la exposición que acogía la entrada del parlamento relativa a la novela El Hereje, de Miguel Delibes. En la jornada, en la que participaron representantes católico, evangélico, judío e islámico, también intervinieron, entre otros, el juez del Tribunal Constitucional y exdiputado del PP Andrés Ollero, de nuevo José María Sánchez García, diputado alicantino en el Congreso.

Las Cortes de Castilla y León también han acogido la grabación del podcast 'La Contrahistoria' sobre El Hereje, dirigido por Fernando Díaz Villanueva y Alberto Garín, que también han grabado otro programa en la Real Colegiata de San Isidoro, en el marco del convenio suscrito con la Fundación de Castilla y León sobre el parlamentarismo. También han acogido un debate entre la escritora Ana Iris Simón y el ensayista Pedro Herrero, asesor de Borja Sémper y autor de Extremo centro: El Manifiesto.

La Fundación Castilla y León y el hispanismo

La fundación también ha suscrito convenios en favor del “hispanismo” y en recuerdo a los Reyes Católicos. La Fundación Castilla y León y la Fundación Duques de Soria (cuyos presidentes de honor son Margarita de Borbón y Carlos Zurita) firmaron un convenio para impulsar el “hispanismo internacional”.

Carlos Pollán también inauguró el Congreso Internacional de Hispanismo, organizado en el marco de la Cátedra de Estudios Fundación de Castilla y León Universidad de Burgos, que dirige la catedrática de Historia Moderna de la UBU Cristina Borreguero.

La Fundación Castilla y León y las Cortes de Aragón también firmaron un convenio con motivo de los 555 años del matrimonio de los Reyes Católicos, que derivó en la jornada 'Isabel y Fernando: un matrimonio para la historia', en la que participaron dirigentes de Vox de ambos parlamentos y gobiernos autonómicos además de dos historiadores de la Universidad de Valladolid y la CEU San Pablo.

Pollán también ha firmado un convenio de colaboración con la Real Colegiata de San Isidoro para promocionar León como 'Cuna del parlamentarismo' con una exposición sobre las Cortes de 1188 y a Alfonso IX y otro con el proyecto 'CEL Emprende' para “promover proyectos empresariales” en León.

En Valladolid, la Fundación Castilla y León organizó poco antes de la Semana Santa el concierto benéfico 'El Sonido de la Pasión', con la participación de cinco bandas de cornetas y tambores. Los 3.725 euros recaudados se destinaron a Cáritas Castilla y León.

Cuando Carlos Pollán llegó al parlamento autonómico, cesó en su intento por disolver la Fundación Castilla y León y apostó por centrarla en la celebración del 23 de abril. Ya el año pasado, la Fundación Castilla y León recortó los fondos destinados a la programación cultural del 23 de abril, algo que ha criticado desde el principio el alcalde de Villalar de los Comuneros, el municipio que acoge la fiesta de la Comunidad. Este año, la Junta de Castilla y León ha decidido descentralizar los fastos en once municipios de Castilla y León, donde ha organizado una carrera popular y unos conciertos con grupos locales.