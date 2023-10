Mañueco ficha a otro excargo de Ciudadanos y coloca al expresidente de las Cortes como “delegado para el Corredor Atlántico”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a tirar de la 'bolsa' de Ciudadanos para fichar colaboradores. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha adelantado este jueves que el expresidente de las Cortes en la etapa de la coalición PP-Ciudadanos, Luis Fuentes, será el delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias, un nuevo cargo que estará adscrito a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital tras modificar su estructura. Su designación oficial se producirá en el Consejo de Gobierno del próximo jueves.

Fuentes aterrizó en las Cortes de Castilla y León en 2019, y se estrenó con polémica porque quiso utilizar un apartamento en el Parlamento para vivir, algo que no contempla el Reglamento. No es el primer miembro de Ciudadanos, Carriedo no ha aclarado si se ha dado de baja, que se une a las filas del PP en la Junta. El propio Fuentes ha confirmado a EFE que dejó de ser afiliado a Ciudadanos en febrero pasado

Antes ya lo hizo el exprocurador de Ciudadanos Miguel Ángel González Rodrigo, que ahora es asesor en la Consejería de Presidencia, David Castaño, exprocurador de las Cortes que ahora es asesor en la Diputación de Salamanca, Marta Sanz, también exprocuradora que fichó por el PP para ir en las listas de Arroyo de la Encomienda, Teresa Gago, exprocuradora que fichó por el PP para ir en sus listas al Ayuntamiento de Zamora, Eloy Ruiz Marcos que fue delegado territorial de la Junta en Salamanca cuando era de Ciudadanos y lo sigue siendo ahora pero por el PP, y Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta en Valladolid con Ciudadanos y ahora director del Instituto para la Competitividad Empresarial, dependiente de la Consejería de Economía y afiliado al PP.

Preguntada por este trasvase de exprocuradores de Cs, la dirigente autonómica del partido, Gemma Villarroel, ha indicado a EFE: “Como persona con principios no me gusta, pero allá cada uno, es una decisión personal”.