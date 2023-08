La hermana del prior de Cuelgamuros y profesora de Historia: “La victoria contra el comunismo en 1939 fue un éxito de la hispanidad”

“Para mí es un honor estar aquí para hablar de Blas Piñar, presentar mi libro en el local de la vieja guardia y delante de José Antonio. Me va a resultar difícil”. Margarita Cantera Montenegro es profesora titular de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid y se mostraba emocionada durante la presentación de su libro Blas Piñar y la hispanidad. El acto tuvo lugar en el local de la Hermandad de la Vieja Guardia de la Falange, en una céntrica calle madrileña, próxima al Teatro Real y a Palacio. Es una de las zonas favoritas de los falangistas.

Identificados los primeros restos de represaliados de Cuelgamuros: "Mi anhelo era abrazar los huesos de mi padre"

Más

Fue un 5 de noviembre de 2021 cuando Margarita Cantera se presentó en ese “mundillo” de falangistas. “Pido que no me comparen con mi hermano, porque mis padres se reservaron lo mejor para el final. Yo soy la tercera y él es el quinto”, dijo la profesora. Margarita es, como exponía su presentador, “la hermana de nuestro gran pater, Santiago Cantera”. El prior benedictino de lo que se llamaba el Valle de los Caídos.

El pater Cantera fue candidato de Falange a las elecciones generales de 1993 y las europeas de 1994. Quiso ser político antes que monje benedictino en Cuelgamuros y velar por los restos de José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco. Pero no resultó elegido entonces como político, ni sus compañeros lo han hecho después abad.

Margarita aseguró entonces que su hermano era “lo mejor” de la familia Cantera Montenegro. Santiago también fue uno de los escollos que tuvo que evitar el Gobierno de Pedro Sánchez para exhumar, primero, los restos del dictador y, luego, del fundador de la Falange de la basílica de Cuelgamuros. Santiago se negó a cumplir las sentencias de la Justicia mientras permitía misas por Franco.

La profesora de Historia en la universidad pública más grande de España firmó una carta, en octubre de 2019, dirigida a la alta jerarquía de la Iglesia católica, en la que se pedía al papa Francisco que se opusiera a la exhumación de los restos de Francisco Franco. En esa misiva se aseguraba que “entre 1939 y 1975, bajo la jefatura del Estado del general Franco, España vivió en paz, se hizo un esfuerzo gigante de reconciliación y se alcanzaron cotas de progreso y bienestar muy difíciles de igualar”. Margarita y los firmantes explicaban al Papa que desde 1941 el régimen franquista hizo “una labor descomunal de generosidad y clemencia”.

El “éxito” de la hispanidad

Margarita Cantera se reconoce admiradora de Blas Piñar y al compararlo con los políticos de hoy observa que le llegarían “a la suela del zapato”. En su libro recorre artículos del pensador ultra, que conservan sus descendientes, para dar forma a la idea de hispanidad. Este fue el proyecto teórico más ambicioso del notario convertido en líder falangista. Las propuestas de Blas Piñar coinciden con el rescate de la “hispanidad” que Isabel Díaz Ayuso ha implantado en la Comunidad de Madrid desde la Consejería de Cultura. “La hispanidad es la gran obra de España. Tenemos que ser fieles a ese ideal, mantenerlo y completarlo”, apuntó en la charla.

“La victoria contra el comunismo, en 1939” también fue parte de ese ideal “claro y noble” al que fue “fiel hasta la muerte” Blas Piñar, según dijo la historiadora y profesora universitaria. La victoria de Francisco Franco “fue un éxito también del mundo hispánico”, sentenció Margarita Cantera sobre la guerra que provocó el golpe de Estado contra el gobierno legítimo de la República. En la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid son conscientes del pensamiento falangista de la profesora de historia medieval.

Además desde esta facultad explican que “la Universidad Complutense de Madrid no tiene ningún código ético publicado que limite la expresión de sus profesores aunque sean falsedades históricas”. La propia Margarita Cantera, consultada por este periódico, asegura por teléfono que mantiene lo dicho entonces: “Soy historiadora y uso documentos. Si no aporto documentos nuevos, mi opinión no cambia”.

La hispanidad

La autora dijo que hablar de la obra de Blas Piñar le hace perder la noción del tiempo. Contó que España pudo ser lo que fue gracias a su fidelidad a la fe y a “la misión que dios y su providencia infinita” marcó a España. Además, como defiende Nacho Cano en el musical Malinche, la profesora explicó que para Blas Piñar la hispanidad “es el mestizaje cultural y humano que sucedió en América”. El teórico falangista vio en 1992 una oportunidad perdida para recuperar aquella idea. “Ya estábamos en la época en la que estábamos, con Felipe González y PSOE de pleno”, explicaba la profesora Cantera.

El castellano y la fe católica son los dos ingredientes esenciales de esta salsa falangista. Así que si España renuncia al cristianismo, dice la profesora de la Complutense, “renunciará a sí misma”. “Gracias a eso no llevamos velito y bebemos una cerveza de vez en cuando”, añadió en la charla.

Pero, abundaba, hay un gran peligro del pensamiento hispánico: el comunismo. El líder de la falange escribió sobre la necesidad de “reforzar los vínculos con los países hispánicos” para hacer frente al comunismo, al indigenismo y a la teología de la liberación. Blas Piñar no soportaba que se hablara de “Latinoamérica”, porque pensaba que era “un invento de los franceses para quitar valor a la obra de España”, explicó Margarita Cantera. El ultra prefería decir “Hispanoamérica” o “Iberoamérica”.

Margarita Cantera encontró en Blas Piñar un talento literario único. Aseguró que su retórica no era “cursilería”. Y para demostrarlo leyó un pasaje de su guía ideológico: “El mar para nosotros los españoles fue invitación a la aventura, camino de los descubrimientos, anuncio de las tierras perdidas en la oscuridad que pedían con gritos de tormenta y arrullo de oleaje la antorcha de la cultura y la fe. Por eso España descubrió América y circunnavegando el globo abrochó con la hebilla de la fe y la cultura islas y continentes”.

“Lo mejor” de la familia

El prior ha cumplido 50 años, pero tenía 21 cuando estudiaba historia en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y quiso sumarse al brazo político de la Falange. Era el tono político que él y sus cuatro hermanos escucharon en casa. “Yo me crié viendo en casa Fuerza Nueva y oyendo hablar a mi padre de este gran hombre [Blas Piñar]. A medida que lo leí me empapé de ese ideal. Aprendí a amar a España todavía más a través de él”, confesaba emocionada Margarita ante sus compañeros de la hermandad falangista.

“Este libro no me va a servir para mi currículo universitario, ¡imagínense! Pero para mí es la obra más querida, la quiero como a un hijo. Yo le conocía [a Blas Piñar], sabía de su amor a dios y a España, pero me ha servido para conocerle más”. La profesora de la universidad pública habló con entrega total sobre el fundador de Fuerza Nueva, un partido político que aspiraba a crear una fuerza integrada por hombres mitad soldados, mitad monjes.

Se trató de una cruzada que proponía la fidelidad a los ideales del 18 de julio [fecha del golpe de Estado en 1936], cuyo origen estuvo en una sociedad y una editorial constituida en 1966. Como partido de extrema derecha se constituyó en 1976 y desapareció seis años después, cuando Piñar perdió el escaño en el Congreso de los Diputados gracias a los comicios de 1982. Entonces disolvió Fuerza Nueva, porque todos sus votos se los había arrebatado Manuel Fraga con Alianza Popular. Blas Piñar falleció en 2014, con 95 años.

Santiago y Margarita no son los únicos historiadores medievalistas de la familia. También están Jesús y Enrique. Jesús Cantero Montenegro es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid desde hace 30 años. Ahora desempeña el cargo de secretario académico del departamento de Historia del Arte, en la Facultad de Geografía e Historia. Como su hermana y su hermano pequeño es medievalista y, además, especialista en la arquitectura de cuarteles militares. Enrique Cantero Montenegro es catedrático en la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, especialista en historia medieval y en la historia de los judíos en España. Es docente de asignaturas como Tendencias Historiográficas Actuales II y también en Historia Medieval I y II.

Viernes “culturales”

La presentación del libro de Margarita Cantera formó parte de “los viernes culturales de la falange”. En su extensa actividad han tenido hace poco una charla sobre la Guerra Civil aérea a través de los cuadros del Museo del Aire, la presentación de la candidatura falangista, la presentación del libro Historia criminal del Partido Socialista o una conferencia en la que se explicó por qué se quiere acabar con el dinero en efectivo.

El canal de Youtube de este grupo conserva las intervenciones. En una de las presentaciones de libros uno de esos viernes culturales y falangistas, un autor se lamentaba que lo “políticamente correcto” ha censurado la venta de libros como Mi lucha, de Adolf Hitler. También se opuso al “discurso blandengue” propio de la corriente hegemónica. “A mí, que me llamen fascista no lo considero un insulto, sino un honor. Me ofendería que me llamaran demócrata”, explicó el poeta y fascista, que también ofreció su particular versión sobre el feminismo, el racismo o la decadencia de la escuela. Y antes de hablar de su libro compartió con los demás una última observación: en la cúpula de los demócratas “falta talento y erudición”. Haciendo gala de esa erudición indicó que esa falta de talento no era así en su “mundillo, área o como queramos llamarlo”.