El Pleno del Ayuntamiento de Palencia 'encalla' por las exclusividades, asesores y responsables de comunicación de Vamos Palencia

El Pleno de Organización del Ayuntamiento de Palencia, que se ha celebrado este lunes, ha 'encallado' en las dedicaciones exclusivas, asesores y responsables de comunicación de Vamos Palencia. Durante la sesión plenaria se han aprobado las dedicaciones exclusivas y parciales con el voto a favor del PSOE y Vamos Palencia, las abstenciones de IU-Podemos, Vox y el Partido Popular.

Así, han salido adelante un total de diez dedicaciones exclusivas. Una para la alcaldesa, Miriam Andrés, con 53.000 euros repartidos en 14 pagas; cuatro más para los concejales del PSOE, a razón de 52.000 euros también en 14 pagas; dos más por valor de 51.000 euros en otras 14 pagas; una para el PP, valorada en 50.000 euros repartidas en las mismas pagas, y dos más para Vox y Vamos Palencia, con el mismo importe.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a una parcial del 75% para IU-Podemos, con 37.500 euros en 14 pagas, y otra al 50 por ciento para el PP, con 25.000 euros en las mismas condiciones.

El portavoz de IU-Podemos, Rodrigo Sanmartín, ha advertido de que esta va a ser “la legislatura más cara” y se ha quejado de que “no es justo” que se suban los sueldos “nada más entrar en la Alcaldía”.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, ha admitido que es “difícil” evaluar el trabajo de un alcalde, puesto que es un cargo que requiere exigencia 24 horas al día, 365 días al año durante cuatro años, mientras añadía que le hubiese gustado que este tema se hubiera hablado en la Junta de Portavoces.

Víctor Torres, que se estrenaba como portavoz del grupo 'popular', ha evidenciado la diferencia entre el gobierno del PP y el socialista, puesto que en 2011 redujeron las dedicaciones, en 2015 llegaron a una situación “parecida” y en la última legislatura aprobaron seis, tres para Ciudadanos y otras tres para ellos, “seis en total para un equipo de 12 concejales”.

El portavoz socialista, Álvaro Bilbao, ha afirmado que el equipo de Gobierno “viene a trabajar” y que habría que dejar de lado “el aplauso y el populismo fácil” antes de entrar en los plenos.

Otro de los puntos donde ha habido también enfrentamiento ha sido en el del personal eventual. La sesión ha aprobado, con el apoyo del PSOE y Vamos Palencia, el no de Vox y el Partido Popular y la abstención de IU-Podemos, la existencia de una jefa de Gabinete de la Alcaldía, un responsable de la Unidad de Comunicación y otro de Protocolo. Asimismo, se ha dado el visto bueno a cuatro administrativos de partidos; un auxiliar; un asesor para VP; un responsable de comunicación y un secretario, para el grupo localista.

Controversia

Ahí ha sido cuando más controversia ha habido durante el debate. Sanmartín le ha dado la enhorabuena al portavoz de Vamos Palencia, Domiciano Curiel, por “entrar por la puerta grande” y contar con casi más personal eventual que concejales. Curiel le ha contestado que están en el consistorio para trabajar y que les “van a dar vidilla” mientras añadía que no le diera lecciones de gestión y trabajo porque “iba mal”.

Lalanda ha afirmado que este es el precio que han pagado los socialistas para hacer alcaldesa a Andrés, mientras llamaba a VP “burguesía local” pues no estando en el gobierno “la gracieta” va a costar medio millón de euros a los palentinos. Asimismo, ha advertido de que no se justifica legalmente que cuenten con este personal y que es “una barbaridad política”, por lo que no descarta llegar a los tribunales.

“Vienen a meter a tres amiguetes estando en la oposición y sin tener ninguna responsabilidad. Es injusto que el resto de grupos políticos no tengamos los mismos medios”, ha lamentado.

Por último, también se han aprobado la periodicidad de los plenos, los terceros jueves de cada mes a las 09.30 horas; las comisiones Informativas Permanentes; los representantes en órganos y colegios públicos y la conformación de la Junta de Gobierno Local, a celebrar los viernes a las 09.30 horas.