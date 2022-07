El PSOE avisa de que si no se conoce en comisiones lo ocurrido en Ávila o Zamora se sabrá en los juzgados

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha avisado a la Junta de que si no se conoce en las comisiones de investigación en las Cortes lo ocurrido en los incendios de Navaluenga (Ávila) y la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, se sabrá a través de los medios de comunicación y de los juzgados.

Sánchez, en una rueda de prensa en la sede de su formación, ha preguntado cómo los responsables del Gobierno autonómico pueden “mirar a los ojos” a los miles de zamoranos que salieron a la calle hace unos días para exigir respuestas y ahora saben que no quieren investigar qué ocurrió tanto en la provincia de Zamora como en Ávila.

La responsable socialista ha advertido de que la consecuencia “directa” de no haber investigado lo sucedido hace diez meses en Ávila es que se arrasaron otras 30.000 hectáreas en Zamora, “con las consecuencias tan dolorosas que tiene para la zona, para las familias y para las empresas de la zona”.

Así, si los partidos que gobiernan “impiden” investigar también el incendio sucedido en Zamora, considera que lo que hay que preguntarse es “a qué provincia le va a tocar dentro de diez meses ver cómo arrasan sus hectáreas, sus ilusiones, sus anhelos, sus empresas” por una Junta de Castilla y León “manifiestamente negligente e incompetente”.

“Pues bien, esto es lo que tenemos en la reserva ultra derechista europea de Castilla y León”, ha señalado Ana Sánchez, quien se ha preguntado también “qué tienen que ocultar” para que la semana pasada se opusieran a la creación de una comisión de investigación de las residencias y del incendio de Ávila.

Así, tras asegurar que ya se sabe que Mañueco es “el más torpe del PP”, ha cuestionado qué le ha pasado a Voz para “domesticarse a la velocidad del rayo” y ha pasado de votar a favor de la comisión de investigación y manifestar querer saber qué había pasado en el incendio de Ávila a expresarse en contra.

“Son lo mismo Partido Popular y Vox en Castilla y León, son lo mismo, son falta de transparencia, son negligencia, son defender estatus de poderosos y abandonar a las clases medias trabajadoras y a los vecinos de Castilla y León”, ha aseverado. “¿Qué es exactamente lo que no quieren que sepamos?, ¿que no se sepa la verdad?, ¿que no se asuman responsabilidades?, ¿que no se restituya el daño?”, ha preguntado.

Sin embargo, lo que realmente considera es que no quieren que se investigue para que no se conozcan datos que se van a saber “en los medios de comunicación o en los juzgados, pero no quedará impune”.

“Olvido” de la zona

Sánchez, quien ha recordado que es zamorana, ha asegurado que ha escuchado a sus paisanos decir que para ellos peor que el incendio era “el olvido” y que una vez se marcharan los focos de Zamora se quedarían con sus “verdugos”.

“Y a la vista está”, ha señalado la socialista, quien ha asegurado que no han pasado ni dos semanas y ya se manifiestan contrarios a darle explicaciones a los zamoranos y a los abulenses de qué hicieron “rematadamente mal” y por qué nadie asume responsabilidades.

Así, ha afirmado que van a llegar “hasta el final” y ha señalado que el operativo no estaba al “cien por cien”, pero tampoco lo está ahora y en sitios como Extremadura lleva desde el 23 de mayo.

Sin embargo, en referencia al fuego de la Sierra de la Culebra, ha asegurado que el día que se produjo el incendio había con una alerta de calor, ola de calor extremo, una alerta europea de riesgo extremo y con programas europeos exigiendo a las administraciones públicas poner medidas de prevención y sólo había dos de las 18 torretas de vigilancia.

“Tenían que tener una vista a vista de pájaro para ver dónde se declaraba el incendio”, ha subrayado Sánchez, quien también ha afirmado que había cuatro de 15 cuadrillas terrestres, tres de 16 brigadas helitransportadas, una de cinco cuadrillas nocturnas u ocho de 14 autobombas.

“Esto es lo que no quieren que sepamos porque no quieren darle explicaciones a nuestros vecinos”, ha afirmado la secretaria de Organización socialista, quien considera que están “tardando en dimitir y en asumir responsabilidades, porque si no las asume de forma honesta van a tener que asumirlas”.

Sánchez ha explicado que como grupo político su intención es dirimir responsabilidades en las Cortes de Castilla y León porque se deben a sus vecinos y ciudadanos, pero una vez que se documenten con las comparecencias de todos aquellos que han tenido implicación en la extinción de ambos incendios, tomarán la decisión que corresponde y, si además de “una manifiesta negligencia política”, hay responsabilidades judiciales y penales en este caso y PP y Vox se niegan a dar explicaciones y asumir responsabilidades, restituir el daño, etcétera, tomarán decisiones.

“O Quiñones dimite o los juzgados decidirán cómo y cuándo dimite Quiñones, no Es la primera vez que les pasa”, ha concluido.