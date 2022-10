Puente responde a Pilar Llop sobre el Campus de la Justicia: “Tontos no somos, las intenciones reales de desarrollar el proyecto no están”

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha respondido a la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre sus declaraciones acerca de la Ciudad de la Justicia para acusar al Ministerio de no tener “intenciones reales” de desarrollar el proyecto.

“Tontos no somos, las intenciones reales de desarrollar el proyecto no están”, ha señalado Puente después de que Llop le pidiera que retomara el proyecto tras acusarlo de paralizarlo “unilateralmente”.

“Con palabras no me va animar, me va a animar con actuaciones, con actitudes, con documentos, con compromisos. Ya las palabras no sirven, ni siquiera me sirve, lo digo bien claro, una modificación presupuestaria en la que se pongan los 500.000 que se tenían que haber puesto antes”, ha advertido el alcalde a la ministra.

En declaraciones a los medios durante el acto de recogida de acreditaciones para la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), Óscar Puente ha abogado por “ponerse serios”, ya que la ciudad “pone mucho” en este proyecto, con una parcela “que vale mucho dinero” y que entregaría al Ministerio “a cambio de nada”, más allá de “que se haga” la Ciudad de la Justicia. “O el Ministerio demuestra que tiene intención de hacer el proyecto o la ciudad no va a seguir adelante”, ha sentenciado.

En este sentido, el regidor ha recalcado que Valladolid “no va a entregar un suelo que vale tanto dinero en un lugar tan importante” como el antiguo colegio de El Salvador en la plaza de San Pablo para luego “estar ocho o diez años suplicando que hagan el proyecto”.

Aunque ha reconocido que “es muy tentador” llegar a algún tipo de acuerdo para que Justicia incluya una partida de 500.000 euros en los Presupuestos Generales del Estado y “tirar así hasta las elecciones”, ha zanjado que él no quiere “estar el siguiente mandato respondiendo ante la ciudadanía por cosas que no han salido adelante”.

Compromiso por escrito

Además, ha precisado que no le “sirve” que el Ministerio ponga “500.000 euros más”, sino que reclama, para seguir adelante con la tramitación de la Ciudad de la Justicia, un “compromiso por escrito” y “con inversiones claramente pautadas” como el firmado con la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.

Esto debería incluir, a su juicio, “un pacto de reversión de la finca” para que en caso de no llevarse a cabo, la titularidad del solar y el inmueble regresara a manos de la ciudad. “No vamos a ceder esto a cambio de un compromiso presupuestario de 500.000 euros para el año que viene”, ha insistido Puente.

El primer edil también ha descartado que la falta de cesión de la parcela por parte del Consistorio impida el desarrollo de la Ciudad de la Justicia por parte de Justicia, ya que “cuando se inició el proyecto en Villa del Prado se hizo sin que la parcela fuera del Ministerio”, al tiempo que ha razonado que si este paso resulta “imprescindible”, lo es “lo mimo para poner 500.000 como para poner 200.000 euros”, cifra contemplada en el Proyecto de Presupuestos para 2023.

“Al final eso son excusas, la ciudad ha hecho todo lo que tenía que hacer. El suelo está, falta voluntad política”, ha subrayado Óscar Puente, quien ha advertido de que “la ciudad no tiene un problema, lo tiene la Justicia”.

Por último, ha recordado que “se pueden hacer virguerías” para Valladolid con esa parcela si no sale “el Plan A” de la Ciudad de la Justicia, una opción que “incluso podría ser más rentable a nivel político y electoral”, por lo que ha concluido que respecto a este campus judicial, “debería estar la justicia persiguiendo a la ciudad y no al revés”.