Santonja rechaza nombrar el albergue de Béjar en honor a su impulsor, fusilado en 1937, y mantiene “el nombre histórico”

El consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, ha rechazado nombrar el albergue de Alto Llano de Béjar en honor a su impulsor, Valentín Garrido, y mantiene “el nombre histórico y cotidiano”. Gonzalo Santonja no ha justificado el motivo por el que se niega a honrar a Valentín Garrido, concejal y diputado que fue fusilado en 1937, como ha solicitado un grupo de alumnos de la línea de Memoria Democrática de la Clínica Jurídica de Acción Social de la Universidad de Salamanca, apoyados por la asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia. De hecho, Gonzalo Santonja se ha limitado a leer parte de la respuesta que firmó el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha pedido a Santonja este martes en el pleno de las Cortes que se replantee su decisión y honre la memoria de Valentín Garrido y su familia aprovechando que se está rehabilitando el edificio con fondos europeos. “Valentín Garrido optó por defender los principios de la legalidad y esa defensa le costó la vida por rebelión militar. Su hijo fue asesinado a golpes en la cárcel de Béjar por no sumarse a la rebelión y su sobrino fue fusilado”, ha recordado Igea, que ha afeado que la Junta argumente que así defiende su uso “exclusivamente deportivo”.

“No sé si el Martín Carpena (concejal malagueño del PP asesinado por ETA en 2000, que tiene un palacio de deportes en su honor) de Málaga, el Fernando Buesa (político socialista asesinado también por ETA, con un pabellón multiusos con su nombre) de Vitori, o el Adolfo Suárez en Ávila. Sí sé que son nombres para recordar la memoria de personas que lucharon por la democracia”, ha recordado el exvicepresidente autonómico.

En su respuesta, Gonzalo Santonja ha asegurado conocer a los Garrido y ha recordado su relación con el albergue de Llano Alto, que fue utilizado como hospicio y hospital. “Mi padre prestó servicios médicos en el albergue de Llano Alto. Es el nombre histórico y cotidiano, que está muy bien puesto. Hemos decidido mantener esa denominación. Suscribo y ratifico las razones del director general de Deportes, que también es de Béjar y conoce muy bien a la familia Garrido”, ha manifestado Gonzalo Santonja.

Valentín Garrido Muñoz fue elegido concejal en el Ayuntamiento de Béjar en 1931 y trabajó el como procurador de los Tribunales y diputado provincial entre 1931 y 1936 por Izquierda Republicana. En agosto de 1936 fue detenido e ingresado en prisión con la acusación de pertenecer a un partido político de izquierdas.

Santonja asegura que tuvo “lealtad” y no “sumisión” a Vox

El consejero de Cultura, que fue nombrado a petición de Vox pero que se negó a abandonar el cargo cuando el partido de Abascal rompió con el PP, ha asegurado que ha trabajado con “lealtad” a Vox durante estos dos años, aunque no con “sumisión”. “He estado muy bien con Vox, y cuando se planteó una cosa que no podía asumir, sencillamente no la asumí”, ha asegurado Santonja, que no estaba afiliado a Vox. Los otros dos consejeros del partido ultraderechista, que dirigían Agricultura y Empleo, también se negaron a renunciar a sus cargos, pero fueron cesados por Alfonso Fernández Mañueco.

“El presidente toma las decisiones y tendré lealtad con él. Le conozco muy bien y sé cuáles son sus premisas y su altura de miras”, ha defendido Gonzalo Santonja, que ha reiterado en dos ocasiones, en relación a Vox: “Lealtad, sí; sumisión, no”. “Usted sabe que no admito presiones. Estoy dispuesto al diálogo y al razonamiento, pero presiones, no”, ha afirmado en una respuesta previa a otro procurador de Vox, Miguel Suárez Arca.