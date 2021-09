Tudanca: "Hasta ahora ha gobernado Igea y Mañueco se está arrepintiendo"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este martes que en Castilla y León, "en los dos últimos años el que ha gobernado ha sido el vicepresidente, Francisco Igea", y que "Mañueco se está arrepintiendo ahora". Además Tudanca ni siquiera ha querido pronunciarse sobre una hipotética moción de censura de Ciudadanos proponiéndole a él como candidato. "No hablemos de juegos de poder" ha pedido. "Ciudadanos no existe, afortunadamente va a desaparecer del mapa político de esta Comunidad", ha opinado.

Ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el presidente la profesión médica, Jose Luis Villarig, quien ha considerado que la reforma de la Atención Primaria no puede llevarse a cabo sin contar con los médicos. "Si no hablan con nosotros, se equivocarán", ha asegurado. “En los últimos dos años y, probablemente, los anteriores, la Consejería no ha contado con nosotros por que la relación con nosotros ha sido prácticamente nula”, ha lamentado.

“La Consejería de Sanidad y Sacyl, hasta ahora, solo ha hecho experimentos que querían llevar a cabo en Aliste (Zamora) o la provincia de Segovia, que ha tenido una contestación brutal de los alcaldes y habitantes afectados”, ha recordado Villarig, quien se reunirá esta misma tarde con la consejera, Verónica Casado.

“Hoy vamos a ver a Verónica Casado pero no sabemos si será la interlocutora mañana”, ha dudado. Según Villarig lo que ha ocurrido en la última semana en Castilla y León no se había visto a lo largo de la historia de la Junta, en referencia al rechazo del plan de la consejera Casado por parte de todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos y la desautorización que supone. "Ha conseguido poner en su contra a todo el mundo: a los alcaldes, a los sindicatos, a los partidos e incluso a su socio de gobierno", ha señalado. "Nadie entiende la relación entre el médico y el paciente por teléfono, la atención presencial debería ser patrimonio de la humanidad", ha zanjado.