Tudanca recuerda a Mañueco que 18.000 empleos y 10.000 explotaciones agrarias menos no es por culpa de Garzón

El candidato del PSCyL a la Presidencia de la Junta en Castilla y León, Luis Tudanca, ha vuelto a afear esta tarde al presidente de la Comunidad, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, por seguir poniendo "cortinas de humo" para tapar su gestión y se convierta ahora en abanderado de las 'macrogranjas', entrando en disputa con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus últimas declaraciones al respecto.

El socialista, acompañado esta tarde por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el primer edil de Mojados, Adolfo López, durante su estancia en dicha localidad con motivo de la concentración motera 'Pingüinos', ha aprovechado para criticar las "visitas forzadas" y "aspavientos" estos días de dirigentes de otras formaciones, con motivo de la previa a los próximos comicios autonómicos del 13-F, y en tal sentido ha reclamado "la Castilla y León real, la de la gente normal y sencilla que ha vivido tiempos duros y quiere afrontar el futuro con esperanza".

Por ello, Tudanca ha anunciado que ni él ni su partido realizarán actos esta semana pues, como así ha puntualizado, no tienen previsto visitar ni comprometer nada que no hayan hecho ya anteriormente, como cuando precisamente acudieron a Mojados porque el Ayuntamiento abrió un consultorio con fondos propios para prestar un mejor servicio sanitario en el medio rural, "algo que el PP tenía olvidado", o como cuando en otros años visitaron también la concentración pingüinera.

En el lado opuesto, el socialista ha colocado a un presidente de Castilla y León que "representa el pasado y que pretende convencer ahora a los ciudadanos de que va a arreglar todos los problemas de la Comunidad, cuando han sido él y el PP los que los han causado con sus políticas en los últimos 35 años", entre ellos la pérdida de 250.000 habitantes en los últimos veinte años y el riesgo de situar a la Comunidad como aquella con menor crecimiento económico del país.

Por eso, sostiene que la única forma de lograr en cambio en Castilla y León con futuro y esperanza es "hacer las cosas de forma totalmente distinta, garantizado que las instituciones tengan la ética y decencia que se merecen los ciudadanos y que haya crecimiento e industrialización para que los jóvenes que nacen en esta tierra se puedan quedar a vivir y trabajar, todo lo contrario a lo realizado por Mañueco y su partido".

Partidario de un debate a tres bandas, pues "la ley no se discute sino que se cumple" y tras recordar que en Castilla y León "hubo que hacer una ley para que el PP, que estuvo 30 años sin querer debatir con nadie, se viera obligado a hacerlo", Tudanca también ha aprovechado para acusar a Fernández Mañueco de "estar más preocupado por defender las macrogranjas que por abrir los centros de salud y los consultorios".

En este sentido, insiste en que las críticas del dirigente del PP al ministro de Consumo por sus últimas declaraciones sobre las macrogranjas son únicamente una "cortina de humo" y le recuerda que Alberto Garzón no es el causante de que en el último año se hayan perdido 18.000 empleos que cotizaban al Régimen General Agrario y en el último lustro un total de 10.000 explotaciones agrarias.

'Pingüinos', una fiesta de riqueza y dinamismo

El político socialista, en su visita a Mojados para participar en la concentración motera 'Pingüinos', con el reparto de más de 2.000 chorizos entre los participantes, ha subrayado la importancia de una fiesta de la que Valladolid puede "presumir" en el resto del país y de Europa y que, como así ha precisado, no es solo una celebración sino que también constituye una "fuente de riqueza, dinamismo económico y de creación de empleo".

En la misma línea se han posicionado el anfitrión y alcalde de Mojados, Adolfo López, y su homólogo de la capital vallisoletana, el también socialista Óscar Puente, quien ha recordado que, a pesar de las últimas invitaciones del anterior, era la primera vez que acudía a la villa con motivo de la concentración.

"Hoy no me he podido resistir porque la foto era muy bonita con dos alcaldes progresistas trabajando por su tierra y acompañados por el próximo presidente de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca", ha declarado Puente, quien se ha felicitado también de una celebración que cumple ya la friolera de cuarenta años y a la que ve como una fiesta no solo de Valladolid sino de la provincia e incluso de toda la Comunidad al tratarse de la concentración más importante de España y de Europa.

El socialista ha recordado que la celebración se inició en su día en Herrera de Duero y que luego ha ido desfilando por distintas localidades de la provincia como Boecillo, Tordesillas y luego Valladolid, donde finalmente ha encontrado "acomodo estable" gracias a una parcela para tal fin habilitada por el Ayuntamiento de la capital.

"Está claro que esta fiesta tiene la vocación de recorrer la provincia y de relacionarse con otros municipios, entre ellos uno tan importante como Mojados", ha concluido Puente, quien ha mostrado su anhelo de que la edición 41 pueda ya celebrarse con total normalidad.