El alcalde de Ávila se someterá este jueves a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se someterá este jueves, 11 de abril, a una cuestión de confianza para aprobar los presupuestos tras el rechazo en el pleno del lunes del montante de más de 68 millones de presupuesto presentado por el equipo de gobierno de Por Ávila y que rechazó en bloque la oposición.

Así lo ha anunciado este martes el equipo de gobierno del Ayuntamiento en rueda de prensa, en la que se han detallado los pormenores del pleno extraordinario que se celebrará este jueves.

De esta forma, el regidor se someterá a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación del presupuesto municipal consolidado y aprobación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo para el ejercicio 2024.

La votación de este punto se realizará mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos, dejando en último lugar al alcalde-presidente, y en la votación, cada miembro de la Corporación, al ser llamado, deberá responder 'sí', 'no' o 'me abstengo'.

El alcalde de Ávila ha recordado que el proyecto de presupuesto no ha contado con enmienda alguna presentada por ninguno de los tres grupos de la oposición (Popular, Socialista y Vox), salvo a la totalidad devolutiva que, además, han sido rechazadas; y pide a todos, dice, “altura de miras”, para que los partidos miren por el bien de la ciudad y no piensen en las elecciones que son dentro de tres años, dice.

Si en el pleno del jueves, el equipo de Gobierno pierde la cuestión de confianza, los grupos tendrán un plazo de 30 días, desde el día siguiente al de la celebración del pleno, para presentar una moción de censura.

El primer edil también ha señalado que, en el caso de que no se vaya a presentar una moción de censura, las formaciones pueden presentar un escrito renunciando a esta posibilidad y, de esta manera, se pueden acelerar los plazos para que el presupuesto pueda entrar en vigor cuanto antes. No obstante, en el caso de que no se presente una moción y los grupos políticos tampoco presenten escrito alguno, transcurridos los 30 días establecidos, el presupuesto se aprobará de manera automática.