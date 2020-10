"No se trata de mostrar nada bélico, sino de mostrar que el sector se está desintegrando". La Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros lanza una campaña simulando su propia muerte en los bares y restaurantes de la provincia para denunciar que el toque de queda da "una estocada más" a la hostelería. "Esto no es Francia ni Inglaterra, aquí nadie cena a las siete", lamenta ante elDiario.es la gerente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), Natalia García. "Esas costumbres no se instauran de hoy para mañana", rechaza.

Todo comenzó el fin de semana, tras el anuncio del toque de queda a las 22 horas en Castilla y León. La organización ha pedido a los empresarios de Zamora que envíen sus fotos y ellos las irán subiendo a sus redes sociales.

Al principio de la pandemia, la asociación calculó que cerraría un 20% de los bares y restaurantes de la provincia. "Ahora el cálculo es del 30%. Esto es un crimen, es dejar más vacía Zamora de lo que estaba", lamenta García.

La gerente de esta patronal lamenta que ya hay locales "emblemáticos" de Zamora que ya han cerrado, aunque no sabe si será un cierre definitivo o temporal, como el Pub 43 o el Mesón Valladolid. "En la provincia está pasando lo mismo. Había pueblos con siete bares que ahora tienen solo cuatro".

La gerente de la asociación de hosteleros zamoranos asegura que están esperando las ayudas anunciadas, pero lamenta que probablemente "no sean suficientes". "También criticamos que digan que el 3,5% de los contagios se producen en la hostelería y creo que cumplimos con todas las normas y aún así somos el sector más afectado y criminalizado", censura García.

"Estamos dispuestos a lo que sea, pero tampoco pueden tratarnos así. Los autobuses están llenos y en los locales hay control del aforo", rechaza García, que espera que la campaña sirva para "hacer visible que esto es un 'tocado y hundido". "Queremos que nos dejen vivir, no podemos soportar los gastos", lamenta.