Los centros de salud de Burgos no atenderán consultas por las tardes en verano

El consejero de Sanidad de la Junta, Alejandro Vázquez, ha asegurado que no habrá consultas las tardes de verano en Atención Primaria en Burgos, por lo que lamenta las “dificultades” que la medida pueda ocasionar, al tiempo que ha señalado que “no le consta” que esta situación se pueda dar en otras provincias.

“Los centros de salud de Burgos no van a cerrar, pero no habrá consultas por la tarde porque dependen de la voluntariedad de los médicos. Hay médicos que deciden no trabajar, otros que están de vacaciones y por lo tanto hay dificultades”, ha señalado durante su visita al Hospital de Salamanca.

El titular de Sanidad en la comunidad autónoma ha recordado que ya dijo en su momento que “el verano iba a ser difícil” y que iba a“ obligar a hacer cambios organizativos porque no hay profesionales, no hay especialistas de medicina familiar y comunitaria para cubrir las vacaciones”.

Sin embargo, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, ha incidido en que se va a seguir dando asistencia sanitaria en los centros de Burgos“, para matizar que en aquellas provincias donde haya profesionales que quieran trabajar por la tarde, se seguirá prestando ese servicio.

Preguntado por el impacto que esta medida tendrá en Burgos, Vázquez ha reconocido que “aumentará ligeramente la demora, pero el punto de atención continuada de Burgos continuará abierto y funcionando, por lo que la población de Burgos seguirá asistida en Atención Primaria”, si bien no ha ocultado que habrá “mayor dificultad y mayor retraso”.

El consejero ha advertido, por otro lado, de que no le consta que se vaya a repetirse esta situación en ningún otro lugar de Castilla y León.

En cuanto a la demora de las citas, Vázquez ha apuntado que ya subrayó en su comparecencia parlamentaria que “casi el 80 por ciento de los centros médicos de la comunidad que tenían una demora de 1.42 días”. “Evidentemente en los cupos urbanos va a aumentar en verano porque el trabajo que hacen cinco no lo pueden hacer tres, no hay sustitutos”, ha apostillado.

“Se le ha pedido al Ministerio con reiteración que pusiera a disposición de las comunidades autónomas, como se comprometió la señora ministra, los profesionales necesarios para gestionar el sistema sanitario, pero tenemos que tomar medidas de ajuste”, ha añadido al respecto.