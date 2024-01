Doce pueblos del norte de Ávila, con graves daños por los arroyos y ríos desbordados

La última borrasca ha ocasionado daños de diversa consideración en al menos una docena de municipios de la comarca abulense de La Moraña, al norte de la provincia, cuyos ayuntamientos han informado de esta situación a la Diputación.

Según ha informado en nota de prensa esta institución, su diputado de Cooperación Económica e Infraestructuras, Félix Álvarez, ha recibido los informes de dichos consistorio, reportando desperfectos de distinta consideración en infraestructuras y enseres.

Se trata de los municipios de Albornos; Viñegra de Moraña; Papatrigo; Narros de Saldueña; Crespos; Rivilla de Barajas; Cisla; Cantiveros; Rasueros; Flores de Ávila: Horcajo de las Torres y Madrigal de las Altas Torres, estos dos últimos los de mayor población, con cerca de 500 y 1.400 habitantes respectivamente.

Álvarez ha relatado que la acción del agua ha causado “estragos muy significativos”, desde la rotura de elementos de estaciones depuradoras, como en el caso de Horcajo de las Torres, a daños en la captación del sondeo de agua de San Esteban de Zapardiel.

Asimismo, se ha producido la rotura del alcantarillado en distintos municipios; taponamientos de los drenajes de varias carreteras; desperfectos graves en caminos agrícolas; cultivos inundados; cabezas de ganado ahogadas y deterioro de mobiliario urbano.

Igualmente, se han producido goteras en edificios públicos como la casa consistorial y el colegio de Flores de Ávila o en el pabellón municipal de Crespos, y en el del colegio de Madrigal de las Altas Torres, además de grietas en el puente sobre el río Zapardiel en Rivilla de Barajas.

Ante esta situación, el diputado ha trasladado a los alcaldes el “compromiso para trabajar conjuntamente y paliar la situación, además de insistir en la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de Protección Civil, que el presidente de la Diputación ya ha anunciado que solicitará al Gobierno central.

En el caso de Papatrigo, además de los daños ocasionados por la crecida de los ríos Medrero, Cordobilla y Arevalillo, los vecinos estuvieron durante diecinueve horas sin suministro eléctrico.

Unos 15.000 vecinos se quedan sin agua potable en Santa Marta

Unos 15.000 vecinos se han quedado sin agua potable en Santa Marta de Tormes (Salamanca) debido a la gran crecida del río Tormes durante los últimos días, que ha provocado que la “turbidez” esté por encima de los valores aptos, según han informado a EFE fuentes municipales.

Desde el pasado viernes, los vecinos están avisados de que el agua no sería apta para el consumo ni para cocinar, con una previsión de veinticuatro horas ante el inicio de la crecida “para que pudieran tener tiempo de coger agua”.

Este domingo se instalaron en un pabellón municipal depósitos y garrafas para que los residentes puedan abastecerse a la espera de que la situación mejore, como está previsto, cuando descienda la crecida del río ahora que amaina el temporal de los últimos días.

“Hasta que no baje el nivel del río y se normalice la situación, el agua no va a ser apta, posiblemente a partir de hoy comience a mejorar, pero hemos puesto los depósitos para quienes no tenían agua embotellada en casa”, han indicado las fuentes del Ayuntamiento.

Santa Marta es el único municipio de Salamanca en el que se ha registrado una incidencia con la potabilidad del agua a raíz de las crecidas de varios ríos este fin de semana, según han confirmado a EFE fuentes de la Junta de Castilla y León.EFE