Tudanca insiste en que no hay razón para que Ciudadanos no apoye la moción en Castilla y León para quitar a un PP "corrupto hasta las cejas"

El secretario regional del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha dirigido a los procuradores de Ciudadanos, para pedirles que cumplan la palabra que dieron a los castellanos y leoneses e insistir en que "no hay ninguna razón" para que no apoyen la moción de censura contra "un Gobierno autonómico que le está haciendo un daño terrible a Castilla y León y para quitar a un PP que no tiene remedio, que no tiene propósito de enmienda, que esta corrupto hasta las cejas".

Así, Tudanca ha calificado de " absolutamente bochornoso" lo que se ha vivido en los últimos días en el panorama político y ha reconocido que "nunca pensó" que la corrupción pudiera "llegar a tanto", al tiempo que ha confesado que pensó que el PP había ido a mejor, pero ha comprobado que no ha sido así, sino que incluso "han ido a peor".

"Ahora, no solo no piden disculpas, ni lo niegan, sino que se muestran orgullosos de su corrupción y de comprar con dinero público diputados para tirar los gobiernos donde la gente votó cambio, como sucedió en Castilla y León", ha aseverado Tudanca, quien ha recordado que desde Cs se dijo que "nunca más" comprometerían su apoyo para que los populares siguieran gobernando en la Comunidad.

Por ello, Luis Tudanca ha ofrecido a Castilla y León "honestidad y esperanza" frente a la "corrupción sistémica" del PP de Castilla y León y de España.

Tras mantener un encuentro en Segovia con representantes del Diálogo Social, el responsable de los socialistas ha recordado que el Gobierno "una vez más vuelve a salir al rescate de la Comunidad ante la "incompetencia" de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea con un fondo de 11.000 millones de euros en ayudas directas a sectores de los que previsiblemente vendrán 180 millones a Castilla y León.

"Esto es lo que nos jugamos en Castilla y León en los próximos días. Nos jugamos el compromiso por esta tierra o que les den órdenes desde Madrid. Nos jugamos la honestidad o la corrupción sistémica del PP, nos jugamos que la Comunidad tenga futuro o no; y nos jugamos que las decisiones se tomen de nuevo aquí y pensando solo en Castilla y León", ha enfatizado el secretario regional del PSOE.

Por eso, ha pedido a Ciudadanos que "cumpla su palabra" y le ha recordado que con sus propios argumentos y afirmaciones de los últimos días denunciando la corrupción del PP, no tienen motivos para votar que "no" a la moción de censura presentada por el PSOE.

Por eso, ha pedido a la formación naranja que cumplan su palabra con los castellanoleoneses y que apoyen la moción para "desalojar a un Gobierno que le está haciendo un daño terrible a Castilla y León y para quitar a un PP que no tiene remedio, que no tiene propósito de enmienda, que esta corrupto hasta las cejas".

En Castilla y León, ha insistido en que hay "una trama de corrupción detrás de otra" a lo que ha añadido que el PP en esta Comunidad "es el mismo PP de Murcia, de España" por lo que ha insistido en sacar del Gobierno de la Junta por "el bien de los castellanos y leoneses, por la dignidad de sus instituciones y por el futuro de la gente a la que han expulsado generación tras generación, mientras ellos se lo llevaban crudo" ha remarcado.