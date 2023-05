Unión de Campesinos de Castilla y León denuncia la ruina de una de las mejores granjas de España por un parque eólico

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha denunciado este martes que “la mejor granja de conejos de España”, situada en Valverde de Campos (Valladolid), está abocada a la ruina por la repercusión en los animales de la cercanía de un parque eólico a las instalaciones. El coordinador autonómico de esta organización agraria, Jesús Manuel González Palacín, acompañado de los propietarios de la granja, han informado en rueda de prensa de la situación por la que atraviesan los animales y han reclamado soluciones tanto a la empresa Naturgy, responsable de los aerogeneradores, como a la Junta de Castilla y León, que concedió las licencias para su instalación.

El parque eólico está situado alrededor de la granja desde 2020, con uno de las aerogeneradores a 179 metros y otro a 336, cuando la normativa vigente desde 2022 establece la necesidad de quinientos metros, han explicado. Desde que comenzó a funcionar el parque, los conejos sufren problemas de estrés, infertilidad, muerte y cambios en el comportamiento, lo que ha conllevado que la producción se haya situado a menos del cincuenta por ciento. Los representantes de la granja han avalado sus argumentos con un informe de un experto de la Universidad Politécnica de Valencia, que refleja que los problemas de la granja son “perfectamente compatibles” con los ultrasonidos de los aerogeneradores.

“De nueve puestos de trabajo vamos a pasar a cero”, han lamentado los dueños de la finca, que ya se han dirigido a la Administración y a la empresa Naturgy para buscar una solución y han subrayado la situación de “indefensión” en la que se encuentran.

Primero han acudido a la vía administrativa, pero si no obtienen resultados estudiarán la contencioso-administrativa, han indicado. Hay ochocientas granjas en España y esta es la “única” que tiene un aerogenerador tan cerca, han lamentado los responsables de esta granja de conejos. Han agregado que sí han medido el ruido de los aerogeneradores, que no cumplen la ley correspondiente, pero “la administración se pone del lado de Naturgy y no de los ganaderos”.

Como posibles soluciones al conflicto, han propuesto opciones como que les abonen el dinero que ya han perdido, que se pueda montar la granja en otro lugar y que desmantelen esos dos aerogeneradores.

Naturgy asegura que el parque dispone de todas las autorizaciones

Fuentes de Naturgy han explicado que el parque eólico dispone de todas las autorizaciones administrativas y ambientales exigidas por el Ejecutivo autonómico y que todos los desarrollos eólicos incluyen estudios de impacto medioambiental para proteger la biodiversidad de la zona. También ha expuesto que tiene en cuenta los diferentes usos del entorno para asegurar la compatibilidad de todos ellos, como queda ratificado mediante el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental positiva.

El parque eólico cumple con la normativa aplicable sobre niveles sonoros en horario diurno y nocturno y no rebasa los límites establecidos por la regulación, ha asegurado Naturgy. Ha agregado que en todo caso, a pesar de cumplir con toda la normativa en vigor, dentro del espíritu de buena convivencia y vecindad que promueve en relación con el entorno en los territorios en los que opera, Naturgy ha llevado a cabo recientemente medidas proactivas para minorar el ruido de sus aerogeneradores mediante la instalación de sistemas de reducción de emisión sonora.