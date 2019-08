El Ayuntamiento de Barcelona recuerda a las piscinas que deben permitir el toples

Por ello el Ayuntamiento ha recordado a través del Instituto Barcelona Esports a las piscinas de titularidad municipal que la normativa "dice que no está prohibido el toples", en palabras de Sanz, una acción con la cual el consistorio busca "garantizar que ninguna otra mujer se encuentre en la misma situación".



"La norma es muy clara: no hay ningún tipo de restricción", ha señalado Sanz, que ha insistido en que no se ha promulgado ninguna nueva normativa sino que el gobierno municipal solo ha hecho "un recordatorio" a las instalaciones afectadas.



Ha sostenido que el episodio que conllevó la denuncia ante la Oficina por la No Discriminación surgió posiblemente por "desconocimiento" y que es el Ayuntamiento el que debe garantizar que situaciones así no se vuelvan a dar.