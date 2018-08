Ciudadanos y PP pugnan para abanderar la reivindicación contra los lazos amarillos

Ciudadanos y PP compiten en iniciativas a ver quién defiende mejor a los que rechazan los lazos amarillos en el espacio público. Durante todo el verano estos símbolos vienen siendo los protagonistas de la política catalana, pero una agresión el sábado a una mujer que supuestamente retiraba lazos en Barcelona ha intensificado la pugna entre ambas formaciones para abanderar la oposición a esta forma de activismo independentista.

Pese a que el móvil de la agresión podría no ser político - así lo admite el marido de la afectada-, Ciudadanos convocó a las pocas horas de conocerse la noticia una manifestación de rechazo a lo ocurrido para este miércoles. A ello respondió el PP de Barcelona con otra propuesta: abrir una oficina para denuncias de casos parecidos, algo que ha apoyado este lunes el presidente del partido, Pablo Casado.

Los populares saben que Ciudadanos les lleva ventaja en la campaña contra los lazos amarillos, sobre todo desde que los naranjas animaron públicamente a la ciudadanía a retirarlos, pero creen que no deben cruzar ciertas líneas. Fuentes del PP consideran por ejemplo que llamar a la gente a descolgar lazos es "poco prudente". De ahí que haya surgido la iniciativa del buzón de denuncia, pensado no solo para quien haya sido agredido, sino también para los que sean identificados por los Mossos, una práctica que la Fiscalía Superior de Catalunya ya está investigando.

En este contexto, los populares no esconden su malestar por que Ciudadanos haya convocado en solitario la concentración del miércoles, que se celebrará a las 19 horas en el Parque de la Ciutadella -donde ocurrió el incidente-, pero aun así acudirán a la cita. "No haremos el feo de no ir a una reivindicación compartida", sostienen fuentes de un partido que no se puede permitir una foto del acto sin su presencia tras haberse convertido en última fuerza en el Parlament en las elecciones del pasado diciembre que ganó Inés Arrimadas.

La pugna ha llegado a tener sus ecos en la política local, en la que se decide a menudo la colocación o retirada de estos lazos. En Tarragona, Ciudadanos acusó al PP mirar hacia otro lado durante días con los plásticos colgados en la muralla romana para mantenerse en el Gobierno municipal junto al PSC. Horas después de las críticas, una brigada municipal los retiró todos.

Coincidencia contra la "inacción de Sánchez"

El de los lazos amarillos no es sino otro flanco de la pugna entre Ciudadanos y PP para ampliar su espacio dentro de la derecha, por lo que ambos han cargado con dureza en las últimas horas contra lo que consideran "inacción" de Pedro Sánchez ante la agresión a la mujer en Ciutadella. PP y Ciudadanos han pedido a la Fiscalía que actúe para investigar los hechos.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha exigido a Sánchez que envíe un requerimiento al president Quim Torra por la vía del artículo 155 para que cumpla con la Constitución. Para el líder de Ciudadanos, la identificación de los Mossos a quienes retiran lazos amarillos o la permanencia de símbolos independentistas en edificios públicos son pruebas de "Catalunya es un territorio sin ley".

"El Gobierno tiene que poner orden", ha abundado por su parte Pablo Casado en una intervención a las puertas del Congreso. El líder popular considera también que el Ejecutivo debería actuar contra la Generalitat por supuestamente dar órdenes de identificar a los que retiran lazos, y ha criticado que Sánchez recibiera a Torra en la Moncloa mientras este llevaba un pin con la misma reivindicación.

La presión de sectores de la derecha

El aumento de la tensión vinculado a los lazos amarillos tiene otro foco en los sectores de la derecha española que abogan por una mayor dureza contra el independentismo. La exdiputada del PP y patrona de la FAES, Cayetana Álvarez de Toledo, dejó entrever en un artículo en El Mundo que deberían ser los autodenominados líderes constitucionalistas los que afronten con sus propias manos la retirada de lazos.

Álvarez de Toledo se refería a una entrevista reciente en Onda Cero a Albert Rivera, a quien el periodista Arcadi Espada preguntó repetidamente por qué no retiraba lazos él mismo si la campaña de su partido animaba a hacerlo. "Yo me dedico a otras cosas, no sólo a retirar lazos", respondió el dirigente. Precisamente Espada fue identificado por los Mossos el pasado sábado en l'Ametlla de Mar por pintar sobre un lazo amarillo, una actuación policial también bajo el foco de la Fiscalía.