Los presupuestos de Colau para el 2020 superan su primer trámite con la abstención de ERC

Los republicanos advierten al gobierno de 'comuns' y PSC que su voto no es un "cheque en blanco" y que no los aprobarán en el Pleno si no hay cambios Las cuentas prevén un aumento del gasto del 9,5% sustentado en una mayor recaudación, con impuestos al alza a terrazas y coches contaminantes